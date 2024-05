Elden Ring: Shadow of the Erdtree na nowym zwiastunie. FromSoftware chwali się historią

Deweloperzy udostępnili nowy zwiastun dodatku do Elden Ring, który tym razem skupia się na fabule.

Tym razem gracz prowadzony przez Empyrean Miguella trafi do Krainy Cienia, miejsca zasłoniętego przez Erdtree, gdzie bogini Marika po raz pierwszy postawiła swoją stopę. W tych dziwnych, nowych lokacjach, gracze odkryją mroczne sekrety świata, spotykając innych, którzy podążają śladami Miquelli, mając swoje własne motywy.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – zwiastun fabularny

Nowy zwiastun do Elden Ring: Shadow of the Erdtree właśnie pojawił się w sieci na miesiąc przed oficjalną premierą dodatku. To drugi pełnoprawny trailer po tym z oficjalną zapowiedzią, który zadebiutował jeszcze w lutym. Tym razem Bandai Namco i FromSoftware zaprezentowali nie tylko świat gry z nowymi przeciwnikami, ale przede wszystkim szczegóły historii. Zwiastun trwa trzy minuty i znajdziecie go poniżej.

Niedawno Hidetaka Miyazaki przyznał, że Elden Ring nie otrzyma więcej dodatków. Rozszerzenie Shadow of the Erdtree nie jest pożegnaniem z serią, ale pierwsza odsłona serii nie dostanie więcej fabularnych DLC.

Gracze mają do wyboru zakup standardowej wersji Elden Ring: Shadow of the Erdtree, a także wydania Premium Bundle, czy kolekcjonerskiego. W sprzedaży jest także Deluxe Edition, zawierające podstawową wersję gry oraz dodatek.

Przypomnijmy, że premiera Elden Ring: Shadow of the Erdtree zaplanowana jest na 21 czerwca 2024 roku. Dodatek zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.