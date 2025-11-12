Dodanie FPP do GTA 5 było koszmarem. Były pracownik Rockstar wyjaśnia, co może się dziać z GTA 6

Dodanie FPP do GTA 5 było koszmarem. Były pracownik Rockstar wyjaśnia, co może się dziać z GTA 6

Były pracownik Rockstar Games zdradził, jak trudne okazało się wprowadzenie widoku pierwszoosobowego do GTA 5. Twórcy zmagali się z tysiącami błędów i długim procesem testów – podobny scenariusz może towarzyszyć powstawaniu GTA 6. GTA 5 – tryb FPP by ł koszmarem dla deweloper ów Opóźnienie premiery GTA 6 do 19 listopada 2026 roku wywołało falę dyskusji na temat powodów decyzji Rockstar Games. Głos w sprawie zabrał Mike York, były animator w studiu, który pracował przy GTA 5 i Red Dead Redemption 2.

Na swoim kanale YouTube York wspomniał o trudności w implementacji z pozoru niewielkich zmian. Jako przykład podał tryb FPP z GTA 5, dodany przy okazji premiery na PS4 i Xbox One. Według niego, prace nad nim były „koszmarem”, ponieważ doprowadziły do powstania tysięcy błędów. Dodanie takiego widoku do gry zdaje się być bardzo małą rzeczą, ale kiedy to zrobiliśmy, powstały tysiące, dosłownie tysiące bugów.

GramTV przedstawia:

Tryb pierwszoosobowy wymagał opracowania zupełnie nowych animacji dla każdej broni i interakcji, a także przygotowania detalicznych wnętrz pojazdów i odświeżenia modeli, które wcześniej nie były widoczne z bliska. Deweloperzy musieli też dostosować ruch głowy bohatera, by widok FPP nie był zbyt chaotyczny. York zasugerował, że podobne wyzwania mogą dziś dotyczyć GTA 6. Według niego studio mogło dodać nowe systemy na późnym etapie produkcji i teraz skupia się na ich dopracowaniu. Opóźnienie premiery miałoby więc wynikać z chęci utrzymania wysokiej jakości, z której słynie Rockstar Games. Jak już wspomnieliśmy, wyczekiwany debiut GTA 6 ma się odbyć 19 listopada przyszłego roku. Na początku tytuł trafi na konsole, w późniejszym terminie na komputery osobiste.