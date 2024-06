Gracze chcą powrotu Dino Crisis. Wyniki ankiety nie pozostawiają wątpliwości

Czy Capcom weźmie sobie opinie użytkowników do serca?

Według nieoficjalnych informacji trwają prace nad odświeżoną wersją oryginalnego Resident Evil. Okazuje się jednak, że gracze chcieliby, by Capcom wrócił do innej swojej marki. Jakiś czas temu wydawca opublikował bowiem specjalną ankietę, która miała na celu sprawdzenie zainteresowania nowymi grami i remake’ami wybranych serii. Teraz japońska firma podzieliła się wynikami, które wyraźnie pokazują, czego fani oczekują od Capcomu.

Dino Crisis doczeka się remake’u lub nowej odsłony? Gracze dali firmie Capcom jasny sygnał

Gracze dali wyraźnie do zrozumienia, że chcieliby powrotu Dino Crisis. W pytaniu o to, która seria Capcomu powinna doczekać się kontynuacji lub nowej gry, to właśnie wspomniany cykl był najczęściej wybieraną odpowiedzią. Zgodnie z przekazanymi informacjami w ankiecie wzięło udział przeszło 254 tysiące osób, a ponad 80 tysięcy z nich czeka na nowe Dino Crisis.