Dobre wieści od Sucker Punch. Ghost of Yōtei możemy już dodać do listy życzeń w PS Store

Sequel Ghost of Tsushima nadejdzie w przyszłym roku.

We wrześniu bieżącego roku otrzymaliśmy pierwszy zwiastun Ghost of Yōtei. Produkcja Sucker Punch zadebiutuje na rynku w przyszłym roku, a teraz deweloperzy mają dobre wieści dla wszystkich oczekujących na grę. Zainteresowani tytułem mogą już bowiem dodać go do listy życzeń w PlayStation Store.

Ghost of Yōtei dodamy już do listy życzeń w PlayStation Store Jak wspomnieliśmy powyżej, Ghost of Yōtei zadebiutuje na rynku w przyszłym roku. Niestety nie znamy dokładnej daty premiery, ale zainteresowani mogą już dodać tytuł do listy życzeń w PlayStation Store. Informacje te przekazało Sucker Punch za pośrednictwem mediów społecznościowych, a wpis spotkał się z dużym entuzjazmem społeczności. Ghost of Yōtei to sequel Ghost of Tsushima, którego akcja rozgrywa się w okolicach drzemiącego wulkany w północnej Japonii. Tytuł przeniesie nas do roku 1603, czyli 300 lat po wydarzeniach z pierwszej odsłony. Protagonistką będzie natomiast wojowniczka o imieniu Atsu.

W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się również, że Ghost of Yōtei ma zapewnić graczom „większą kontrolę” nad historią Atsu, niż miało to miejsce w przypadku Ghost of Tsushima. Dyrektor kreatywny wspomniał też, że zespół chce „znaleźć równowagę” w kontekście powtarzalności zawartości w grze oraz „zapewnić unikalne doświadczenia”. W 1603 roku Atsu rusza na podróż w okolicach góry Yōtei, obszaru wypełnionego łąkowymi równinami, pokrytą śniegiem tundrą i niespodziewanymi zagrożeniami. – czytamy w opisie gry w PS Store. Przypomnijmy raz jeszcze, że Ghost of Yōtei ma ukazać się na PlayStation 5 w 2025 roku. Dokładna data premiery pozostaje obecnie tajemnicą. Wczytywanie ramki mediów.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.