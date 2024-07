Do Wiedźmina 3 powróciła kolejna usunięta zawartość. Geralt weźmie udział w wyścigu łódek

Mod przywraca oryginalny pomysł CDPR na wyścigi łodzi. Zostały one zaplanowane w trakcie tworzenia gry, ale wycięte z ostatecznej wersji. Wraz z wydaniem REDkita w plikach gry znaleziono 100% skryptu wyścigów łodzi, co umożliwiło rozpoczęcie procesu przywracania. Znaleziono jedynie pliki tekstowe i audio, reszta została stworzona od podstaw na podstawie dokumentów i dokładnego zbadania plików. Oznacza to, że wszystkie rozmowy, postacie, powiadomienia i wpisy do dziennika zawarte w modzie zostały pierwotnie napisane przez CDPR, ale odtworzone i ożywione przeze mnie za pomocą REDkita – czytamy w opisie moda.