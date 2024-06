Wiedźmin 3 odzyskał usuniętą zawartość. Nowa wersja zakończenia przygód Geralta

Pod koniec maja CD Projekt RED udostępnił REDkit, czyli oficjalne narzędzie do modowania Wiedźmina 3: Dziki Gon. Gracze szybko rozpoczęli swoje pierwsze projekty, w tym przeniesienie Wyzimy z pierwszej części Wiedźmina do ostatniej odsłony trylogii przygód Geralta. Na jeszcze ambitniejsze mody z nowymi mapami, czy zadaniami, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Ale już teraz pojawiają się ciekawe pozycje, jak możliwość poznania usuniętej przez deweloperów zawartości w trzecim Wiedźminie. Jeden z fanów dotarł do skasowanych plików, które prezentują nieco inne zakończenie, niż to znane z finalnej wersji gry. Tradycyjnie ostrzegamy przed możliwymi spoilerami.

Wiedźmin 3 – odzyskano wycięty fragment z zakończenia gry

W finale Wiedźmina 3 Geralt pokonuje Eredina i zostaje otoczony przez potwory. Wrogów jest na tyle dużo, że nie ma żadnych szans na zwycięstwo. W ostatniej chwili pojawia się Yennefer, która teleportuje swojego ukochanego przez portal i razem trafiają do wieży w Undvik, w której znajduje się również Ciri. Jak się okazuje, ta scena miała wyglądać inaczej.