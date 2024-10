Do Once Human nadciąga „zimowa” aktualizacja. Darmową grę urozmaici nowy scenariusz

The Way of Winter ukaże się w połowie października.

Jakiś czas temu do Once Human trafiła obszerna aktualizacja. Gracze otrzymali między innymi nowy scenariusz, ulepszoną hodowlę zwierząt czy nowe przedmioty kosmetyczne. Twórcy nie zwalniają tempa i właśnie ogłosili kolejny update, zatytułowany The Way of Winter.

Once Human otrzyma kolejny scenariusz. Nadchodzi aktualizacja The Way of Winter

Na platformie Valve ukazał się nowy wpis od deweloperów ze Starry Studio. Jak przekazali twórcy, do Once Human już 17 października 2024 roku trafi nowa aktualizacja, zatytułowana The Way of Winter. Miłośnicy darmowego survivalu mogą spodziewać się między innymi nowego scenariusza, który zawierać będzie 5 faz sezonowych, trwających odpowiednio 7, 8, 10, 10 i 28 dni.