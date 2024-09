Once Human z obszerną aktualizacją. Nowy scenariusz, ulepszona hodowla zwierząt i nie tylko

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Once Human nie narzeka na brak zainteresowania ze strony użytkowników Steama. Survival osadzony w postapokaliptycznej przyszłości doczekał się tymczasem obszernej aktualizacji opatrzonej numerem 1.2, która jest już dostępna dla wszystkich graczy. W jej ramach miłośnicy produkcji mogą liczyć między innymi na nowy scenariusz czy ulepszoną hodowlę zwierząt.

Once Human – aktualizacja 1.2 wprowadza kilka nowości i ulepszeń

Deweloperzy odpowiedzialni za Once Human podzielili się za pośrednictwem platformy Steam informacjami na temat nowej, obszernej aktualizacji opatrzonej numerem 1.2. Jak wynika z przekazanych przez twórców wieści, gracze mogą już cieszyć się nowym scenariuszem PvP zatytułowanym Prismverse’s Clash. Pozwala on na dołączenie do Mayfly lub Rosetty i wykorzystanie dostępnych strategii do przejęcia i zabezpieczenia „dewiacji pryzmatycznych na obszarze rywalizacji”.