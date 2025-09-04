Do Diablo 4 powrócą uwielbiane przez fanów elementy? Blizzard chce, aby pojawiły się w grze na stałe

Już wkrótce powinien ruszyć nowy, dziesiąty sezon rozgrywek w Diablo 4. Jeszcze w połowie sierpnia poznaliśmy jego pierwsze szczegóły, a fani produkcji Blizzarda mogą szykować się na wiele zmian. Ale to nie musi być koniec niespodzianek dla graczy tego hack’n’slasha. Studio rozważa przywrócenie unikalnych mocy sezonowych, które dotychczas znikały po zakończeniu każdego sezonu, jako stałych elementów gry. Informacja ta wzbudziła entuzjazm wśród graczy, którzy od dawna wyrażali tęsknotę za ulubionymi umiejętnościami z poprzednich sezonów.
Od czasu premiery pierwszego sezonu Diablo 4, zatytułowanego Sezon Serca Złośliwości, każdy kolejny sezon wprowadzał nowe, ekskluzywne moce i zdolności. Niestety, po zakończeniu sezonu te unikalne elementy były usuwane, co często spotykało się z rozczarowaniem społeczności. Teraz jednak deweloperzy z Blizzard wydają się otwarci na zmiany, które mogą pozwolić na ponowne wykorzystanie najpopularniejszych mechanik.
W najnowszym odcinku serii wideo Burning Questions, poświęconej odpowiedziom na pytania fanów, Charles Dunn, projektant klas postaci w Diablo 4, odniósł się do tych próśb. Podkreślił, że zespół dostrzega, jak bardzo gracze cenią niektóre z dawnych mocy sezonowych, i rozważa ich ponowne wprowadzenie do gry w nowych formach.
Sezonowe moce są najbardziej ograniczone, ponieważ działają tylko w danym sezonie. Z jednej strony to świetne, bo pozwala nam eksperymentować i wprowadzać bardziej szalone, nietypowe elementy. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że wiele z tych mechanik i zdolności bardzo przypadło graczom do gustu. Dlatego planujemy znaleźć sposób, by ponownie włączyć te dawne moce i efekty do przyszłych systemów gry – powiedział Charles Dunn.
Społeczność Diablo 4 z entuzjazmem przyjęła te zapowiedzi. Szczególnym sentymentem gracze darzą moce wampiryczne z drugiego sezonu, znanego jako Sezon Krwi. Jedną z ulubionych zdolności była możliwość przemiany w chmurę nietoperzy podczas uniku, co dodawało zarówno efektowności, jak i taktycznej głębi rozgrywce. Choć Blizzard nie ujawnił jeszcze szczegółów, jak dokładnie dawne moce mogłyby zostać zintegrowane z podstawową wersją gry, perspektywa wzbogacenia rozgrywki o nowe, ekscytujące elementy budzi optymizm.
Włączenie popularnych mocy sezonowych do stałego repertuaru Diablo 4 mogłoby nie tylko urozmaicić rozgrywkę, ale także sprawić, że gra stanie się bardziej atrakcyjna dla nowych i powracających graczy. Na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na oficjalne informacje o tym, jak i kiedy te zmiany mogą zostać wprowadzone.
