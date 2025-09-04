Do Diablo 4 powrócą uwielbiane przez fanów elementy? Blizzard chce, aby pojawiły się w grze na stałe

Już wkrótce powinien ruszyć nowy, dziesiąty sezon rozgrywek w Diablo 4. Jeszcze w połowie sierpnia poznaliśmy jego pierwsze szczegóły, a fani produkcji Blizzarda mogą szykować się na wiele zmian. Ale to nie musi być koniec niespodzianek dla graczy tego hack’n’slasha. Studio rozważa przywrócenie unikalnych mocy sezonowych, które dotychczas znikały po zakończeniu każdego sezonu, jako stałych elementów gry. Informacja ta wzbudziła entuzjazm wśród graczy, którzy od dawna wyrażali tęsknotę za ulubionymi umiejętnościami z poprzednich sezonów.

Blizzard rozważa przywrócenie dawnych mocy sezonowych w Diablo 4 jako stałe elementy gry

Od czasu premiery pierwszego sezonu Diablo 4, zatytułowanego Sezon Serca Złośliwości, każdy kolejny sezon wprowadzał nowe, ekskluzywne moce i zdolności. Niestety, po zakończeniu sezonu te unikalne elementy były usuwane, co często spotykało się z rozczarowaniem społeczności. Teraz jednak deweloperzy z Blizzard wydają się otwarci na zmiany, które mogą pozwolić na ponowne wykorzystanie najpopularniejszych mechanik.