Długo nie trzeba było czekać. Gracze już odtwarzają kultowe mapy z Call of Duty w Battlefield 6

Funkcja Portal, znana choćby z poprzedniej części serii Battlefield, umożliwia społeczności tworzenie własnych map, trybów gry i scenariuszy przy użyciu silnika Godot. Tym razem możliwości kreatywne są jeszcze większe, a pierwsi gracze z dostępem do gry już pokazują na co stać to narzędzie. Póki co, wiele wskazuje na to, że Battlefield 6 podbije rynek strzelanek, o czym możecie poczytać w naszej recenzji.

Gracz odtworzył klasyczną mapę Shipment z Call of Duty 4: Modern Warfare

Jak donosi użytkownik o nicku Matavatar, będący na platformie X, udało mu się wiernie odtworzyć kultową mapę Shipment z Call of Duty 4: Modern Warfare, właśnie w trybie Portal w Battlefield 6. Twórca zapewnił, że mapa będzie dostępna już w dniu premiery, a w krótkim nagraniu zaprezentował przelot nad niemal gotową lokacją, co możecie zobaczyć poniżej.

