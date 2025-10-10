Długo nie trzeba było czekać. Gracze już odtwarzają kultowe mapy z Call of Duty w Battlefield 6

Na kilka godzin przed oficjalną premierą Battlefield 6, niektórzy gracze zaczęli już tworzyć ikoniczne mapy z serii Call of Duty.
Funkcja Portal, znana choćby z poprzedniej części serii Battlefield, umożliwia społeczności tworzenie własnych map, trybów gry i scenariuszy przy użyciu silnika Godot. Tym razem możliwości kreatywne są jeszcze większe, a pierwsi gracze z dostępem do gry już pokazują na co stać to narzędzie. Póki co, wiele wskazuje na to, że Battlefield 6 podbije rynek strzelanek, o czym możecie poczytać w naszej recenzji.
Gracz odtworzył klasyczną mapę Shipment z Call of Duty 4: Modern Warfare
Jak donosi użytkownik o nicku Matavatar, będący na platformie X, udało mu się wiernie odtworzyć kultową mapę Shipment z Call of Duty 4: Modern Warfare, właśnie w trybie Portal w Battlefield 6. Twórca zapewnił, że mapa będzie dostępna już w dniu premiery, a w krótkim nagraniu zaprezentował przelot nad niemal gotową lokacją, co możecie zobaczyć poniżej.
Wczytywanie ramki mediów.
Choć projekt wciąż nie ma nałożonych tekstur, każdy kontener, beczka i skrzynia znajdują się dokładnie tam gdzie w oryginalnym Call of Duty. Rekonstrukcja zachowuje wszystkie charakterystyczne linie widoczności i detale znane z pierwowzoru.
GramTV przedstawia:
Shipment to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aren w historii Call of Duty, zaraz obok takich map jak Nuketown, Rust czy Terminal. Nie wiadomo jednak, czy EA lub Activision pozwolą, aby fanowska mapa pozostała dostępna w grze. Matavatar zdradził też, że planuje stworzyć kolejne mapy z uniwersum Call of Duty, w tym wspomniane Nuketown, Firing Range, a także kilka klasyków z wcześniejszych odsłon serii Battlefield.
Rok 2025 zapowiada się znakomicie dla fanów strzelanek z perspektywy pierwszej osoby. Battlefield 6 jest postrzegany jako powrót do formy serii, a konkurencyjne Call of Duty: Black Ops 7 wzbudza zainteresowanie decyzją o usunięciu systemu SBMM (Skill-Based Matchmaking) oraz powrocie klasycznego matchmakingu i stałych lobby, czego gracze domagali się od lat. Choć beta Black Ops 7 nie przyciągnęła aż tylu użytkowników na Steamie, co testy Battlefield 6, obie gry zapowiadają intensywną rywalizację o tytuł najlepszego FPS-a roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!