Długie oczekiwanie na nowy projekt Hideo Kojimy. Twórca zdradza przewidywany czas prac nad Physint

Hideo Kojima ma w produkcji kilka intrygujących projektów. Oprócz kontynuacji przygód Sama Portera Bridgesa w Death Stranding 2: On the Beach, Kojima Productions pracuje również nad horrorem OD we współpracy z Xbox Game Studios oraz nad zupełnie nową marką – grą Physint, tworzoną wspólnie z firmą Sony. Choć oba te tytuły napotkały pewne przeszkody produkcyjne związane ze strajkiem SAG-AFTRA, ostatnie doniesienia rzucają nieco światła na przyszłość jednego z nich.