DLC do Indiana Jones i Wielki Krąg dostosuje wyzwania do gracza. Twórcy zdradzili, jak działa nowy system trudności

Niedawno pojawił się nowy zwiastun rozszerzenia do gry Indiana Jones i Wielki Krąg. Dodatek zatytułowany Zakon Olbrzymów już niebawem trafi w ręce graczy. Deweloperzy wprowadzają system trudności, który będzie reagował na stopień zaawansowania gracza w głównej kampanii. W wywiadzie dla serwisu IGN, dyrektor kreatywny Axel Torvenius oraz główny projektant gry Zeke Virant uchylili rąbka tajemnicy na temat mechanizmów stojących za tym rozwiązaniem. Uwaga na potencjalne spoilery!

Indiana Jones i Wielki Krąg z DLC. Zakon Olbrzymów wprowadza dynamiczny poziom trudności

Ideą stojącą za tym podejściem jest zapewnienie, że gracze, którzy ukończyli już podstawową wersję gry, nie uznają rozszerzenia za zbyt łatwe. Równocześnie, ci, którzy nie spędzili zbyt wiele czasu z przygodami Indiany Jonesa, nie utkną we frustrujących, zbyt trudnych starciach.