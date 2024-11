DLC do Avatar: Frontiers of Pandora opóźnione. W ostatniej chwili pojawił się „krytyczny problem”

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, dziś w ręce graczy miał trafić dodatek do Avatar: Frontiers of Pandora . Niestety, DLC zatytułowane Tajemnice Gór Iglicowych zalicza opóźnienie z powodu „krytycznego problemu”, który pojawił się w ostatniej chwili. Twórcy przekazali już nową datę premiery rozszerzenia.

Avatar: Frontiers of Pandora – DLC Tajemnice Gór Iglicowych z nową datą premiery

W mediach społecznościowych ukazał się nowy wpis dotyczący DLC do Avatar: Frontiers of Pandora. Dziś na rynku miało ukazać się rozszerzenie zatytułowane Tajemnice Gór Iglicowych, jednak okazuje się, że zainteresowani będą musieli jeszcze poczekać. Nowa data premiery dodatku to 28 listopada 2024 roku.