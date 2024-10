Avatar: Frontiers of Pandora wkrótce z nowościami. Data premiery drugiego DLC ujawniona

Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek Tajemnice Gór Iglicowych do Avatar: Frontiers of Pandora ukaże się już 26 listopada 2024 roku. Ubisoft zapowiada, że nadchodzące DLC pozwoli graczom wziąć udział w „epickich bitwach powietrznych”. Warto także pamięć, że nadchodzące rozszerzenie wchodzi w skład przepustki sezonowej dostępnej w ramach edycji Gold i Ultimate.

Kilka miesięcy temu Avatar: Frontiers of Pandora zadebiutowało na Steam . Już niedługo – jak się okazuje – fani wspomnianej produkcji będą natomiast mieć pretekst, by ponownie zanurzyć się w uniwersum wykreowanym przez Jamesa Camerona. Ubisoft ujawnił bowiem datę premiery drugiego dodatku do gry studia Massive Entertainment.

Na koniec przypomnijmy, że Avatar: Frontiers of Pandora dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Avatar: Frontiers of Pandora. Coś więcej niż klon Far Cry’a.

