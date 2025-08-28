Dlatego ten film Marvela był wielką porażką. Powód jest absurdalny

Jedną z największych porażek Marvela jest bez wątpienia Eternals. Chloé Zhao w swoim filmie miała wprowadzić do uniwersum nową, niezwykle potężną grupę superbohaterów, ale produkcja spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem przez krytyków. Obecnie jest to drugi najgorzej oceniony przez recenzentów film z MCU, tuż po Ant-Man i Osa: Kwantomania. Również widzowie nie byli zachwyceni produkcją i Eternals zarobili w kinach na całym świecie zaledwie 401,7 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym 236,2 mln dolarów. Zamknęło to drogę do nowej serii, a jak niedawno zdradziła jedna z gwiazd widowiska, w planach znajdowały się już kontynuację.

Eternals zawiodło z powodu “nieograniczonego” budżetu?

Teraz Chloé Zhao wróciła wspomnieniami do pracy nad Eternals. Reżyserka w rozmowie z Vanity Fair postawiła odważną tezę, że film zawiódł z powodu zbyt dużego, niemal nieograniczonego budżetu.