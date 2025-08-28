Zaloguj się lub Zarejestruj

Dlatego ten film Marvela był wielką porażką. Powód jest absurdalny

Radosław Krajewski
2025/08/28 13:00
Studio za bardzo uwierzyło w swoje własne możliwości.

Jedną z największych porażek Marvela jest bez wątpienia Eternals. Chloé Zhao w swoim filmie miała wprowadzić do uniwersum nową, niezwykle potężną grupę superbohaterów, ale produkcja spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem przez krytyków. Obecnie jest to drugi najgorzej oceniony przez recenzentów film z MCU, tuż po Ant-Man i Osa: Kwantomania. Również widzowie nie byli zachwyceni produkcją i Eternals zarobili w kinach na całym świecie zaledwie 401,7 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym 236,2 mln dolarów. Zamknęło to drogę do nowej serii, a jak niedawno zdradziła jedna z gwiazd widowiska, w planach znajdowały się już kontynuację.

Eternals zawiodło z powodu “nieograniczonego” budżetu?

Teraz Chloé Zhao wróciła wspomnieniami do pracy nad Eternals. Reżyserka w rozmowie z Vanity Fair postawiła odważną tezę, że film zawiódł z powodu zbyt dużego, niemal nieograniczonego budżetu.

Dla reżyserki film Marvela okazał się ważną lekcją. Zhao obecnie promuje swój nadchodzący projekt Hamnet i w rozmowie przyznała, że realizacja Eternals nauczyła ją, jak radzić sobie z budowaniem światów i zarządzaniem ograniczeniami.

Eternals przygotowało mnie do Hamnet, ponieważ tam również mamy do czynienia z budowaniem świata. Wcześniej robiłam tylko filmy osadzone w rzeczywistości. Nauczyłam się też, co robić, a czego unikać – co jest realne, a co nie – powiedziała Zhao.

Reżyserka zwróciła uwagę na skalę produkcji Marvela i zupełnie inne podejście, jakie musiała przyjąć przy swoim nowym projekcie.

Eternals miało właściwie nieograniczoną ilość pieniędzy i zasobów. A tutaj mamy jedną ulicę, na którą możemy sobie pozwolić, by udawała Stratford. Eternals nie miało wielu ograniczeń i to jest w rzeczywistości dość niebezpieczne. Ponieważ mając tylko tę jedną ulicę w Hamnet, nagle wszystko nabiera znaczenia – podkreśliła.

Choć Eternals nie stało się fundamentem nowej sagi, zarówno dla Zhao, jak i Kumaila Nanjianiego, film okazał się momentem przełomowym. Reżyserka wykorzystała zdobyte doświadczenie do pracy nad bardziej kameralnym Hamnet, a aktor publicznie opowiedział o swojej walce z oczekiwaniami i rozczarowaniem, podkreślając znaczenie dbania o zdrowie psychiczne w realiach wielkich hollywoodzkich franczyz. Jedynie Marvel nie skorzystał na tej porażce i studio chce jak najszybciej zapomnieć o tym filmie. Z tego powodu bohaterowie Eternals prawdopodobnie nie pojawią się w dwóch nowych odsłonach Avengersów.

Źródło:https://deadline.com/2025/08/chloe-zhao-marvel-eternals-quite-dangerous-1236499553/

