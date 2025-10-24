Halo: Campaign Evolved oficjalnie zapowiedziane! Długi gameplay z remake’u kultowego FPS-a, który od razu trafi na PS5

Halo to kolejna seria Microsoftu, która trafi na konsole PlayStation.

Legendarny początek serii Halo doczeka się odświeżenia. Studio Halo Studios ogłosiło Halo: Campaign Evolved, czyli pełnoprawny remake kultowej kampanii z Halo: Combat Evolved, stworzonej od podstaw w Unreal Engine 5. Twórcy obiecują nie tylko wierne odtworzenie oryginału, ale też szereg nowości, które mają sprawić, że to będzie najlepszy sposób, by ponownie przeżyć historię Master Chiefa lub poznać ją po raz pierwszy. Halo: Campaign Evolved – długi gameplay z remake’u pierwszych przygód Master Chiefa Nowa odsłona oferuje pełną przebudowę wszystkich poziomów, cztery nowe misje fabularne oraz dziewięć dodatkowych broni znanych z późniejszych części serii, takich jak Energy Sword, Battle Rifle czy Needle Rifle. Gracze będą mogli także przejmować pojazdy wroga i po raz pierwszy w historii kampanii sterować czołgiem Wraith.

Twórcy z Halo Studios podkreślają, że ich celem było zachowanie ducha oryginalnej kampanii, przy jednoczesnym wprowadzeniu współczesnych udoskonaleń: Chcieliśmy zacząć tam, gdzie wszystko się zaczęło – od kampanii, która zdefiniowała Halo. Dzięki temu nowi gracze będą mogli zrozumieć historię od samego początku, a my zyskamy solidny punkt wyjścia dla nowych opowieści w tym uniwersum - wyjaśnia producent wykonawczy Damon Conn. Według twórców, kluczem było uchwycenie emocji i klimatu, które sprawiły, że Halo: Combat Evolved stało się jednym z najważniejszych FPS-ów w historii: Skupienie się na kampanii pozwala nam w pełni oddać atmosferę, ton i emocjonalny ciężar, które sprawiły, że ta historia była tak wyjątkowa – dodaje Conn. Kreatywny dyrektor Max Szlagor zaznacza, że projekt to nie tylko wizualny lifting, ale kompletna rekonstrukcja gry z dbałością o każdy szczegół: Jako że to remake, mogliśmy na nowo stworzyć niemal każdy poziom i każdą potyczkę z większą wiernością. A ponieważ kampania wspiera teraz do czterech graczy w trybie współpracy, musieliśmy przemyśleć, jak zaprojektować przestrzenie i starcia, by pasowały do takiego stylu rozgrywki. Wśród poprawionych fragmentów znajdzie się słynna misja The Library, która w oryginale była często krytykowana za powtarzalność. Twórcy wprowadzili nowe kwestie dialogowe, zmodyfikowali tempo i zadbali o bardziej rozbudowane prowadzenie gracza. Nie zmieniamy historii, chodzi o doprecyzowanie i dodanie kontekstu, by gracze mogli pozostać na właściwym torze – tłumaczy Szlagor.

Halo: Campaign Evolved działa w Unreal Engine 5, ale jego fundamenty oparte są na oryginalnym kodzie serii. Dzięki temu rozgrywka ma pozostać w pełni wierna klasycznemu Halo, a jednocześnie wykorzystać możliwości nowoczesnej technologii. Reżyser gry Greg Hermann podkreśla, że zespół nie chce zatracić tożsamości serii: Ponieważ to remake, naszym zadaniem było dostarczyć rozgrywkę w 100% autentyczną dla Halo. Unreal Engine pozwala nam osiągnąć nowy poziom realizmu, a jednocześnie zachować ducha oryginału. Jednym z najważniejszych aspektów nowego projektu jest współpraca, zarówno lokalna, jak i sieciowa. Gracze będą mogli przejść kampanię w trybie kooperacji dla czterech osób online lub na podzielonym ekranie dla dwóch osób. Dla miłośników wyzwań przygotowano też najwięcej czaszek w historii serii, czyli modyfikatorów zwiększających poziom trudności. Damon Conn podkreśla, że gra ma być zaproszeniem do wspólnego przeżywania historii: Halo to opowieść o więzi między ludźmi. Cieszymy się, że możemy spotkać nową generację graczy na ich ulubionych platformach i sprawić, by zakochali się w Halo tak samo jak my. Nie chcemy pisać historii na nowo, chcemy zanurzyć graczy w niej jak nigdy dotąd. Halo: Campaign Evolved zadebiutuje w 2026 roku na Xbox Series X/S, PC (Microsoft Store, Steam) oraz PlayStation 5. W dniu premiery będzie też dostępny w abonamencie Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass.

