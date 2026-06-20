Dlaczego Sony porzuca PC? Padły trzy konkretne powody

W efekcie od końcówki lutego opieramy się głównie na plotkach. Lub ewentualnie zaskakująco okrągłych i niewiele mówiących słowach.
Co dalej z grami z PlayStation na PC? W temacie panuje zaskakująco duży brak konkretności.
Co dalej z grami z PlayStation na PC? W temacie panuje zaskakująco duży brak konkretności.
W efekcie od końcówki lutego opieramy się głównie na plotkach. Lub ewentualnie zaskakująco okrągłych i niewiele mówiących słowach.
Fakty są jednak następujące. Od momentu, gdy 4 miesiące temu pojawiły się plotki o rzekomej zmianie kursu ze strony Sony, “coś” zaczęło się dziać. Komputerowi nie doczekali się bowiem ani portuGhost of Yotei, ani choćby wspominki o porcie Saros. Jakby tego było mało, zanosi się, że podobnie będzie z dwoma innymi hitami, tj. Marvel’s Wolverine i God of War: Laufey. Jeżeli to nie są dowody na porzucenie rynku PC przez producentów PlayStation, to trudno powiedzieć, co jeszcze jest potrzebne. Chociaż wiemy – przydałoby się usłyszeć jasną deklarację Japończyków. Niemniej, jak mówi Jason Schreier z Bloomberga, raczej nie mamy się co tego spodziewać.
Jednocześnie Schreier zwrócił uwagę, że w firmie miało odbyć się spotkanie, w którym potwierdzono rozbrat z PC, podając przy tym 3 powody:
Przypuszczam, że nie powiedzą tego publicznie, ale w ich strategii nie ma żadnych dwuznaczności. Podczas spotkania typu townhall kilka tygodni temu Hermen Hulst powiedział pracownikom, że ich narracyjne gry dla jednego gracza będą dostępne wyłącznie na PlayStation. Wyjaśnił, że ich wydania na PC były niespójne, nie zarabiały wystarczająco dużo pieniędzy i chcą, aby ich własność intelektualna była powiązana z ich własną platformą. Potwierdziłem to u dwóch osób, które go słyszały. Nie ma tu żadnego podejścia “przypadek po przypadku”.
W przypadku z drugiego z powodów już wcześniej pojawiły się informacje, że faktycznie tak jest. Niemniej nie da się ukryć, że fakt, iż posiadacze PC-ów zwykle czekali na swój port od kilku do nawet kilkunastu miesięcy od momentu premiery na PlayStation 5, na pewno nie pomagał. Natomiast co do powodu numer trzy – tutaj także trudno odmówić Sony słuszności. Szczególnie teraz, gdy również XBOX zamierza mocniej stawiać na exclusive’y.
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