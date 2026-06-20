Dlaczego Sony porzuca PC? Padły trzy konkretne powody

Fakty są jednak następujące. Od momentu, gdy 4 miesiące temu pojawiły się plotki o rzekomej zmianie kursu ze strony Sony, “coś” zaczęło się dziać. Komputerowi nie doczekali się bowiem ani portuGhost of Yotei, ani choćby wspominki o porcie Saros. Jakby tego było mało, zanosi się, że podobnie będzie z dwoma innymi hitami, tj. Marvel’s Wolverine i God of War: Laufey. Jeżeli to nie są dowody na porzucenie rynku PC przez producentów PlayStation, to trudno powiedzieć, co jeszcze jest potrzebne. Chociaż wiemy – przydałoby się usłyszeć jasną deklarację Japończyków. Niemniej, jak mówi Jason Schreier z Bloomberga, raczej nie mamy się co tego spodziewać.

Jednocześnie Schreier zwrócił uwagę, że w firmie miało odbyć się spotkanie, w którym potwierdzono rozbrat z PC, podając przy tym 3 powody: