Capcom odsłania kolejne tajemnice Pragmaty. Nowy trailer zabiera nas do Schronu

Po raz kolejny Capcom podzielił się materiałem ze swojej nadchodzącej produkcji. Pragmata, bo o tym tytule mowa, dostała nowy gameplay trailer. Niestety, nie ogłoszono konkretnej daty premiery gry.

Pragmata wciąż bez daty premiery, ale z nowym zwiastunem

Choć Capcom Online Program, będący częścią Tokyo Game Show, został zainaugurowany właśnie prezentacją nowego zwiastuna Pragmaty, wydawca podtrzymał jedynie dotychczasowe, ogólne okno wydania, które wciąż wyznaczone jest na 2026 rok. Gra została ogłoszona po raz pierwszy stosunkowo dawno temu, bo w czerwcu 2020 roku.