Capcom odsłania kolejne tajemnice Pragmaty. Nowy trailer zabiera nas do Schronu

Patrycja Pietrowska
2025/09/25 07:30
Capcom prezentuje nowy zwiastun rozgrywki dla swojej oryginalnej produkcji.

Po raz kolejny Capcom podzielił się materiałem ze swojej nadchodzącej produkcji. Pragmata, bo o tym tytule mowa, dostała nowy gameplay trailer. Niestety, nie ogłoszono konkretnej daty premiery gry.

Pragmata
Pragmata

Pragmata wciąż bez daty premiery, ale z nowym zwiastunem

Choć Capcom Online Program, będący częścią Tokyo Game Show, został zainaugurowany właśnie prezentacją nowego zwiastuna Pragmaty, wydawca podtrzymał jedynie dotychczasowe, ogólne okno wydania, które wciąż wyznaczone jest na 2026 rok. Gra została ogłoszona po raz pierwszy stosunkowo dawno temu, bo w czerwcu 2020 roku.

Najnowszy materiał promocyjny dostarczył więcej szczegółów na temat gry, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonowanie bazy. Capcom określa to jako miejsce, w którym gracze będą mogli ulepszać oraz odblokowywać nowe zdolności.

Wejdź do Schronu – swojej bazy w PRAGMATA, gdzie ulepszysz i odblokujesz umiejętności oraz wiele więcej. Rozbuduj arsenał i przygotuj się na to, co czeka cię na księżycowej stacji badawczej.

Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że konkretna data premiery gry Pragmata pozostaje tajemnicą. Gra powstaje natomiast z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

