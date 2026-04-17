Diablo 4: Lord of Hatred z wielkim ujawnieniem nowych szczegółów. Twórcy odpowiedzą na głosy graczy przed premierą dodatku

Zapowiedziano nową transmisję na żywo z gry, która zaprezentuje rozszerzenie przed premierą.

Blizzard zapowiedział kolejną transmisję poświęconą Diablo 4, która ma na celu rozwianie wątpliwości graczy przed premierą dodatku Lord of Hatred. Wydarzenie odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 20:00 czasu polskiego i skupi się na szczegółowym omówieniu nadchodzącej zawartości oraz planów na przyszłe sezony. Diablo 4: Lord of Hatred – nadchodzi nowa prezentacja dodatku Podczas prezentacji twórcy mają przedstawić ostateczne informacje dotyczące rozszerzenia, w tym nowe drzewka umiejętności dla klas, system Medalionu, powrót Kostki Horadrimów oraz zmiany w systemach endgame. Na koniec przewidziano sesję pytań i odpowiedzi, w trakcie której deweloperzy odniosą się bezpośrednio do kwestii zgłaszanych przez graczy. Warto wspomnieć, że niedawno Blizzard zaprezentował 20-minutowy gameplay z Diablo 4: Lord of Hatred, przedstawiający zupełnie nowy region.

Transmisję będzie można śledzić na oficjalnych kanałach Diablo na YouTubie i Twitchu oraz mediach społecznościowych, a po jej zakończeniu opublikowany zostanie zapis wideo dla osób, które nie będą mogły oglądać wydarzenia na żywo. Blizzard przygotował także dodatkową zachętę dla widzów. W trakcie trwania transmisji wystarczy obejrzeć streamy z kategorii Diablo 4 z aktywnymi dropami, aby zdobyć kosmetyczne nagrody w grze. Po trzydziestu minutach oglądania gracze otrzymają ozdobny kostur Gnijąca Korona, natomiast po godzinie odblokują miecz Podwójne Kłopoty. Przedmioty będzie można odebrać do 24 kwietnia do godziny 19:59 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Nadchodzący stream pojawia się w momencie, gdy wokół dodatku Lord of Hatred narasta coraz więcej niepewności wśród fanów. Część społeczności zwraca uwagę, że materiały promocyjne zdradzają zbyt wiele elementów fabularnych, przez co mogą odbierać radość z samodzielnego odkrywania historii po premierze. Jednocześnie inni gracze podkreślają, że wciąż brakuje konkretnych informacji dotyczących systemów rozgrywki, szczególnie w kontekście endgame i nowych mechanik. Ta rozbieżność oczekiwań sprawia, że nadchodząca prezentacja może odegrać kluczową rolę w odbiorze dodatku jeszcze przed jego debiutem. Jeśli Blizzard skupi się na konkretach związanych z rozgrywką, może uspokoić bardziej zaawansowanych graczy. Z drugiej strony nadmiar fabularnych szczegółów może tylko podsycić obawy części fanów, którzy wolą odkrywać świat Sanktuarium na własnych zasadach. Przypomnijmy, że Diablo 4: Lord of Hatred zadebiutuje już 28 kwietnia. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.