Diablo 4: Lord of Hatred z wielkim ujawnieniem nowych szczegółów. Twórcy odpowiedzą na głosy graczy przed premierą dodatku

Zapowiedziano nową transmisję na żywo z gry, która zaprezentuje rozszerzenie przed premierą.
Blizzard zapowiedział kolejną transmisję poświęconą Diablo 4, która ma na celu rozwianie wątpliwości graczy przed premierą dodatku Lord of Hatred. Wydarzenie odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 20:00 czasu polskiego i skupi się na szczegółowym omówieniu nadchodzącej zawartości oraz planów na przyszłe sezony.
Diablo 4: Lord of Hatred – nadchodzi nowa prezentacja dodatku
Transmisję będzie można śledzić na oficjalnych kanałach Diablo na YouTubie i Twitchu oraz mediach społecznościowych, a po jej zakończeniu opublikowany zostanie zapis wideo dla osób, które nie będą mogły oglądać wydarzenia na żywo.
Blizzard przygotował także dodatkową zachętę dla widzów. W trakcie trwania transmisji wystarczy obejrzeć streamy z kategorii Diablo 4 z aktywnymi dropami, aby zdobyć kosmetyczne nagrody w grze. Po trzydziestu minutach oglądania gracze otrzymają ozdobny kostur Gnijąca Korona, natomiast po godzinie odblokują miecz Podwójne Kłopoty. Przedmioty będzie można odebrać do 24 kwietnia do godziny 19:59 czasu polskiego.
Nadchodzący stream pojawia się w momencie, gdy wokół dodatku Lord of Hatred narasta coraz więcej niepewności wśród fanów. Część społeczności zwraca uwagę, że materiały promocyjne zdradzają zbyt wiele elementów fabularnych, przez co mogą odbierać radość z samodzielnego odkrywania historii po premierze. Jednocześnie inni gracze podkreślają, że wciąż brakuje konkretnych informacji dotyczących systemów rozgrywki, szczególnie w kontekście endgame i nowych mechanik.
Ta rozbieżność oczekiwań sprawia, że nadchodząca prezentacja może odegrać kluczową rolę w odbiorze dodatku jeszcze przed jego debiutem. Jeśli Blizzard skupi się na konkretach związanych z rozgrywką, może uspokoić bardziej zaawansowanych graczy. Z drugiej strony nadmiar fabularnych szczegółów może tylko podsycić obawy części fanów, którzy wolą odkrywać świat Sanktuarium na własnych zasadach.
