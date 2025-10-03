Dlaczego Helldivers 2 na PC zajmuje trzy razy więcej miejsca, niż na konsolach? Twórcy wyjaśniają

W wersji PC gry HELLDIVERS 2 wiele danych jest zduplikowanych. Duplikowanie danych w celu skrócenia czasu ładowania to technika stosowana w produkcji gier, głównie w celu optymalizacji dla starszych nośników pamięci, szczególnie mechanicznych dysków twardych (HDD) i płyt optycznych, takich jak DVD.

Głównym problemem HDD jest czas wyszukiwania (seek time). Dysk HDD przechowuje dane na wirującej talerzu, a fizyczne ramię z głowicą odczytu musi przesuwać się po talerzu, aby odnaleźć i odczytać dane. Czas potrzebny na to przesunięcie stanowi istotne ograniczenie wydajności.

Wyobraź sobie dużą mapę gry z wieloma obiektami – drzewami, skałami, budynkami, dekoracjami. Jeśli dane tych obiektów są rozproszone po całym dysku, głowica musi „skakać” po różnych miejscach, co znacznie wydłuża proces ładowania.

Aby rozwiązać ten problem, celowo duplikujemy niektóre pliki danych (np. tekstury drzew czy efekty dźwiękowe) i umieszczamy ich kopie w fizycznej bliskości miejsca, w którym będą potrzebne w grze.

Na przykład system budowania gry zapewni, że kopia tekstury drzewa jest przechowywana w tej samej części dysku co dane geometrii poziomu. Gdy gra ładuje poziom, głowica może uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych informacji w jednym ciągłym odczycie, bez konieczności „skakania” po dysku. To znacznie przyspiesza czas ładowania. – czytamy we wpisie.