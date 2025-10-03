Dlaczego Helldivers 2 na PC zajmuje trzy razy więcej miejsca, niż na konsolach? Twórcy wyjaśniają

Gigantyczny rozmiar Helldivers 2 tłumaczony przez deweloperów.
Twórcy Helldivers 2, Arrowhead Game Studios, zabrali głos w sprawie jednej z najczęściej dyskutowanych kwestii technicznych – zaskakująco dużego rozmiaru instalacji gry na komputerach osobistych oraz czasów ładowania. W nowym, obszernym wpisie na Steamie, deweloperzy wyjaśnili naturę wyzwań, przed którymi stoją, oraz nakreślili plan działania mający na celu rozwiązanie tej niedogodności.
Obecnie Helldivers 2 na PC zajmuje aż 150 GB, co stanowi trzykrotność rozmiaru pliku gry na konsolach. Dyrektor techniczny studia, który wypowiedział się na ten temat w nowym wpisie, wyjaśnił, że gra została zoptymalizowana pod kątem starszych nośników pamięci. W związku z tym, aby umożliwić tym dyskom szybki dostęp do danych podczas ładowania gry, deweloperzy celowo powielają wybrane pliki. Chodzi tu głównie o często używane zasoby, takie jak tekstury drzew czy efekty dźwiękowe.
W wersji PC gry HELLDIVERS 2 wiele danych jest zduplikowanych. Duplikowanie danych w celu skrócenia czasu ładowania to technika stosowana w produkcji gier, głównie w celu optymalizacji dla starszych nośników pamięci, szczególnie mechanicznych dysków twardych (HDD) i płyt optycznych, takich jak DVD.
Głównym problemem HDD jest czas wyszukiwania (seek time). Dysk HDD przechowuje dane na wirującej talerzu, a fizyczne ramię z głowicą odczytu musi przesuwać się po talerzu, aby odnaleźć i odczytać dane. Czas potrzebny na to przesunięcie stanowi istotne ograniczenie wydajności.
Wyobraź sobie dużą mapę gry z wieloma obiektami – drzewami, skałami, budynkami, dekoracjami. Jeśli dane tych obiektów są rozproszone po całym dysku, głowica musi „skakać” po różnych miejscach, co znacznie wydłuża proces ładowania.
Aby rozwiązać ten problem, celowo duplikujemy niektóre pliki danych (np. tekstury drzew czy efekty dźwiękowe) i umieszczamy ich kopie w fizycznej bliskości miejsca, w którym będą potrzebne w grze.
Na przykład system budowania gry zapewni, że kopia tekstury drzewa jest przechowywana w tej samej części dysku co dane geometrii poziomu. Gdy gra ładuje poziom, głowica może uzyskać dostęp do wszystkich potrzebnych informacji w jednym ciągłym odczycie, bez konieczności „skakania” po dysku. To znacznie przyspiesza czas ładowania. – czytamy we wpisie.
Jednak poważnym wyzwaniem pozostaje fakt, że dyski HDD wciąż figurują w minimalnych wymaganiach systemowych Helldivers 2. Według szacunków Arrowhead, około 12% graczy PC wciąż korzysta z tego typu nośników pamięci.
W krótkim terminie studio planuje przejrzenie swoich systemów w poszukiwaniu niewykorzystanych zasobów oraz innych „oczywistych problemów”. Chociaż te zmiany zostaną wprowadzone w najbliższej aktualizacji, nie będą one od razu widoczne dla graczy. W średnim terminie, po wdrożeniu pierwszych poprawek, zespół skupi się na identyfikacji elementów, które w największym stopniu przyczyniają się do duplikacji danych. Najbardziej kompleksowe i ambitne zmiany zaplanowano na długi termin. W tym okresie deweloperzy skoncentrują się na wprowadzaniu usprawnień do silnika gry. Celem jest zapewnienie, że pamięć RAM nie będzie marnowana na ładowanie powszechnych danych, które w danym momencie nie są potrzebne.
