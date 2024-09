Dlaczego Daisy Ridley wróciła do Gwiezdnych wojen? Aktorka podała jeden powód

Po prostu zapytali, czy chcę to zrobić w oparciu jedynie o pomysł, bez pisania jeszcze scenariusza. Ale gdybym nie była przekonana do tej koncepcji, film by nie powstał. Poświęciłam jeden dzień na przemyślenie tego i stwierdziłam, że świetnie się bawiłam, kręcąc tamte filmy i chce to powtórzyć.

Ta nowa przygoda wydała mi się zabawna, więc dlaczego miałabym odmówić? Moje zdanie na ten temat jest dość proste: gdybym nie uważała, że ta historia jest warta opowiedzenia, nie wróciłabym.