Divinity: Original Sin 2 w wielkiej promocji. Poprzednia gra twórców Baldur’s Gate 3 w atrakcyjnej cenie

Jeżeli lubicie Baldur’s Gate 3, to Divinity: Original Sin 2 jest pozycją obowiązkową do zagrania.

W sklepie GOG.com rozpoczęła się promocja na Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition. Jest to poprzednia gra Larian Studios, czyli twórców Baldur’s Gate 3. Jeżeli chcecie zapoznać się z przygodą w świecie Rivellonu, teraz macie ku temu najlepszą okazję.

Oferta dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów newslettera GOG.com. Wciąż możecie się do niego zapisać, aby otrzymać zniżkę. Następnie postępujcie zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości mailowej. Promocja trwa tylko do 3 sierpnia do godziny 15:00 czasu polskiego.

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition – tanio na GOG-u