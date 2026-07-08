Diuna 3 w nowym zwiastunie. Epickie sceny z kontynuacji genialnego science fiction

Warner Bros. rozpoczyna nowy etap promocji trzeciej części Diuny.

Do sieci trafił nowy zwiastun filmu Diuna: Część trzecia, czyli finału trylogii od Denisa Villeneuve’a. Materiał udostępniono tuż po specjalnym pokazie Dune: Part Three Global IMAX Fan Event, podczas którego obecny był sam reżyser. Świeży materiał oraz najnowszy plakat zobaczycie poniżej. Diuna: Część trzecia – nowy zwiastun i plakat z najbardziej oczekiwanego filmu science fiction Warner Bros. i Legendary Pictures podkręcają atmosferę przed jedną z najważniejszych premier końca tego roku. W sieci pojawił się nowy zwiastun Diuny: Część trzecia, który wcześniej został zaprezentowany fanom podczas specjalnego wydarzenia. Pokaz odbył się w AMC Lincoln Square w Nowym Jorku i obejmował nie tylko przedpremierową prezentację zwiastuna oraz specjalnych fragmentów filmu, ale również rozmowę z Denisem Villeneuve’em i możliwość zadawania pytań przez fanów.

Nowy materiał promocyjny zapowiada widowiskowy finał historii Paula Atrydy i jeszcze mocniej podkreśla, że trzecia część została przygotowana z myślą o możliwie największym kinowym doświadczeniu. W zwiastunie możemy zobaczyć epickie oraz monumentalne sceny, które były obecne już w poprzednim trailerze, jak i dwóch pierwszych częściach serii. Zapowiada się na wielkie zwieńczenie opowieści zapoczątkowanej w 2021 roku. Diuna: Część trzecia jest adaptacją powieści Mesjasz Diuny Franka Herberta i domknie filmową trylogię Villeneuve’a. Akcja produkcji rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z drugiej części, a fabuła skupi się na Paulu Atrydzie, który mierzy się z konsekwencjami zdobycia ogromnej władzy oraz próbą wyrwania się z kręgu przemocy. Reżyser podkreślał wcześniej, że sercem filmu pozostanie relacja Paula i Chani.

GramTV przedstawia:

Villeneuve zapowiadał również, że trzecia odsłona będzie wyraźnie różnić się tonem od poprzednich części. Według reżysera pierwsza Diuna była bardziej kontemplacyjna, druga była filmem wojennym, a nadchodzący finał ma być bardziej intensywny i dynamiczny. Twórca zdradził także, że film pokaże nowe obszary Arrakis oraz inne planety, a znaczną część produkcji zrealizowano z myślą o doświadczeniu IMAX. W obsadzie powracają Timothée Chalamet jako Paul Atryda, Zendaya jako Chani, Rebecca Ferguson jako Lady Jessica, Florence Pugh jako księżniczka Irulana, Javier Bardem jako Stilgar, Anya Taylor-Joy jako Alia Atryda oraz Jason Momoa jako Duncan Idaho. Do obsady dołączył również Robert Pattinson, który wciela się w Scytale’a. Przypomnijmy, że Diuna: Część trzecia zadebiutuje w kinach już 18 grudnia 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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