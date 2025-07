Diuna 3 idzie śladem Nolana i Odysei – zostanie tak samo nakręcona

Nadchodzący film Mesjasz Diuny w reżyserii Denisa Villeneuve’a zostanie w całości zrealizowany kamerami IMAX — poinformował dyrektor generalny IMAX Richard Gelfond. To ogromny krok technologiczny, który stawia Diunę 3 obok Odysei Christophera Nolana jako dopiero drugi pełnometrażowy film w historii, nakręcony w całości w tym formacie.

Diuna 3 zostanie nakręcona kamerami IMAX

To ważna wiadomość zarówno dla fanów widowiskowego sci-fi, jak i miłośników kina w jego najbardziej spektakularnym wydaniu. Jeszcze do niedawna kamery IMAX były używane głównie w wybranych scenach, zwykle dla podkreślenia skali — jak w Oppenheimerze czy Interstellarze. Jednak teraz, dzięki technologicznej rewolucji, Villeneuve dołączy do Nolana, korzystając z nowej generacji kamer, które są o 30% cichsze, lżejsze (dzięki konstrukcji z włókna węglowego) i bardziej wydajne.