Diuna 2 z przybliżoną datą premiery na HBO Max. Premiera jeszcze w maju

Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Diuna 2 zmierza do biblioteki HBO Max. Serwis When To Stream podał wtedy jedynie zakres terminu premiery, wraz z dwoma potencjalnymi datami, kiedy film może pojawić się na platformie. Teraz zaktualizowali swoje informacje o konkretniejszą datę, w której możemy spodziewać się Diuny: Części drugiej na streamingu.

Diuna 2 – data premiery na platformie Max

Według ich informacji debiut został umiejscowiony pomiędzy premierami wyznaczonymi na 20 maja a 23 maja. Dokładnie 21 maja platforma Max startuje na pierwszych europejskich rynkach. When To Stream podejrzewa, że Warner Bros. będzie chciał zachęcić nowe osoby do wykupienia subskrypcji właśnie poprzez premierę Diuny 2 tego dnia w nowym serwisie. Wygląda więc na to, że premiera najnowszego filmu Denisa Villeneuve’a odbędzie się właśnie 21 maja.