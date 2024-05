Diuna 2 zmierza do HBO Max. Kiedy premiera na platformie?

Diuna 2 wciąż wyświetlana jest w kinach, a w ubiegłym miesiącu najnowszy film Denisa Villeneuve’a trafił do sprzedaży na VOD. Niedługo produkcję będą mogły obejrzeć również posiadacze abonamentu Max. Warner Bros. poinformował, że premiera filmu Diuna: Część druga odbędzie się „już wkrótce” na platformie. Dokładnej daty nie podano.

Diuna 2 już wkrótce na platformie Max

Serwis When To Stream spekuluje, że data wejścia Diuny 2 do serwisu Max może odbyć się już 17 maja lub 24 maja. Tego samego dnia film może trafić również na HBO Max. Produkcja powinna w Polsce trafić na platformę streamingową najpóźniej 11 czerwca, kiedy to Max zastąpi HBO Max na polskim rynku.