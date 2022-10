Diuna 2 z nową datą premiery. Szybszy powrót na Arrakis

Nie tylko Marvel ogłosił nowe daty swoich premier, ale również Warner Bros. Jesienią wytwórnie często aktualizują swój kalendarz premier kinowych i tym razem studio zrobiło niespodziankę i zamiast opóźnić swój film, to wypuści go do kin nieco szybciej. Mowa o Diunie: Część druga, która miała zadebiutować na dużym ekranie 17 listopada 2023 roku. Teraz data premiery została zaktualizowana i film obejrzymy o dwa tygodnie wcześniej, czyli 3 listopada 2023 roku.

Diuna: Część druga w miejsce Blade’a

Tym samym Diuna 2 zajmuje miejsce opóźnionego o prawie rok Blade’a od Marvela. Z decyzji Warner Bros. zadowolone jest na pewno Lionsgate, które nie musi obawiać się rywalizacji kolejnych przygód Paula Atrydy z Balladą ptaków i węży, czyli spin-offem Igrzysk śmierci.