Gina Carano pozywa Disneya. Aktorka nie zgadza się z powodami usunięcia jej z serialu The Mandalorian.

Aktorka wcielają się serialu The Mandalorian, w Carę Dune, została zwolniona przez wytwórnię w 2021 r. Disney zerwał z nią współpracę na skutek problematycznych postów, jakie publikowała w mediach społecznościowych. Jak nietrudno się domyślić, Gina Carano nie zgadza się z tą decyzją i uważa ją za niesłuszną. Dlatego postanowiła pozwać swoich byłych pracodawców do sądu. W jej działaniach ma wsparcie Twittera i Elona Muska.

Jako znak zaangażowania X Corp w wolności słowa, jesteśmy dumni z zapewnienia wsparcia finansowego dla pozwu Giny Carano, umożliwiając dochodzenie jej praw do wolności słowa i zdolności do pracy bez zastraszania, nękania lub dyskryminacji.

Carano ujawniła, że złożyła pozew w ogromnym wpisie na Twitterze. Twierdzi w nim, że zarzuty, jakoby używała agresywnego języka są nieprawdziwe. Dodała także, że mężczyźni, z którymi grała nie mieli żadnych ograniczeń w wypowiedziach i w przeciwieństwie do niej mogli mówić co chcą i nie spotkała ich za to żadna kara. Wspomina też o ograniczeniu jej prawa do swobodnej wypowiedzi.

Kłopoty Carano rozpoczęły się po serii wpisów na Twitterze i Instagramie, w których kwestionowała skuteczność szczepionek Covid-19, obwiniała administrację Bidena za śmierć szczepionych ludzi, wyśmiewała osoby transseksualne, a także kwestionowała legalność wyborów w USA. Jednak Disney zareagował stanowczo dopiero po postach na TikToku, w których aktorka porównywała obecną sytuację polityczną do nazistowskich Niemiec.

Żydów bili na ulicach nie nazistowscy żołnierze, ale ich sąsiedzi, nawet przez dzieci. Ponieważ historia jest na nowo redagowana, większość ludzi nie zdaje sobie dziś sprawy, że aby dojść do punktu, w którym nazistowscy żołnierze mogliby z łatwością pojmać tysiące Żydów, rząd najpierw sprawił, że ich sąsiedzi nienawidzą ich wyłącznie za to, że są Żydami. Czym to się różni od nienawidzenia kogoś za jego poglądy polityczne?

Disney stwierdził, że działalność aktorki w mediach społecznościowych, psuja wizerunek wytwórni i postanowił zerwać z nią współpracę, usuwając ją z serialu. Warto przypomnieć, że aktora odegrała ważną rolę w drugim sezonie The Mandalorian, wcielając się w Carę Dune. Postać miała otrzymać nawet własny serialowy spin-off, ale ten pomysł został porzucony. Nieznane są plany studia dotyczące tej bohaterki. Niewykluczone, że do trzeciego sezonu przygód Mandalorianina zostanie zatrudniona nowa aktorka do tej roli.