Disney+ znów zdrożeje w Polsce? Widmo podwyżek w nowej promocji platformy

Radosław Krajewski
2025/09/11 13:10
To byłaby zła wiadomość dla subskrybentów.

Disney+ wystartowało z nową promocją, dzięki której można kupić taniej abonament Standard i Premium przez trzy miesiące w atrakcyjnej cenie. Do 27 września platformę możecie zasubskrybować za jedyne 9,99 zł przez trzy miesiące w planie Standard (zamiast 29,99 zł miesięcznie) lub za 29,99 zł za plan Premium (zamiast 49,99 zł miesięcznie). Oferta skierowana jest zarówno do nowych użytkowników, jak i powracających subskrybentów.

Disney+ zdrożeje jeszcze w tym roku?

Jesień na Disney+ zapowiada się gorąco. Subskrybenci będą mogli obejrzeć wyczekiwane premiery, takie jak polski serial Breslau, który lada moment zadebiutuje na platformie, czy Chad Powers i nowy sezon Zbrodni po sąsiedzku. W najbliższych miesiącach pojawią się też kinowe hity, w tym animacja Elio (17 września) oraz Fantastyczna Czwórka.

Jednak w materiałach promocyjnych pojawił się niepokojący szczegół, który wywołał spekulacje o podniesieniu cen abonamentu. Dopisek sugeruje, że po zakończeniu promocji ceny abonamentu może wzrosnąć do 34,99 zł za plan Standard i aż 59,99 zł za plan Premium. To oznaczałoby skok cen o 5 zł dla planu Standard i aż 10 zł dla Premium. Disney+ nie potwierdziło jeszcze oficjalnie tych zmian.

Jeżeli platforma rzeczywiście planuje podniesienie cen, to stanie się to prawdopodobnie w połowie grudnia lub od stycznia przyszłego roku. Warto przypomnieć, że obecne ceny Disney+ zostały wprowadzone zaledwie rok temu, gdyż 17 października 2024 roku.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

