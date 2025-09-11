Disney+ znów zdrożeje w Polsce? Widmo podwyżek w nowej promocji platformy

Disney+ wystartowało z nową promocją, dzięki której można kupić taniej abonament Standard i Premium przez trzy miesiące w atrakcyjnej cenie. Do 27 września platformę możecie zasubskrybować za jedyne 9,99 zł przez trzy miesiące w planie Standard (zamiast 29,99 zł miesięcznie) lub za 29,99 zł za plan Premium (zamiast 49,99 zł miesięcznie). Oferta skierowana jest zarówno do nowych użytkowników, jak i powracających subskrybentów.

Disney+ zdrożeje jeszcze w tym roku?

Jesień na Disney+ zapowiada się gorąco. Subskrybenci będą mogli obejrzeć wyczekiwane premiery, takie jak polski serial Breslau, który lada moment zadebiutuje na platformie, czy Chad Powers i nowy sezon Zbrodni po sąsiedzku. W najbliższych miesiącach pojawią się też kinowe hity, w tym animacja Elio (17 września) oraz Fantastyczna Czwórka.