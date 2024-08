Disney+ znów drożeje w Polsce. Zapłacimy o wiele więcej, ale będzie też nowy pakiet

Pakiet Premium zachowa wszystko to, co posiada obecna wersja, czyli oglądanie w rozdzielczości 4K z HDR-em i Doby Vision, systemem dźwięku do Dolby Atmos, a także możliwość oglądania jednocześnie na czterech urządzeniach. Jednak cena tego pakietu wzrośnie do 49,99 zł miesięcznie lub 499,90 zł rocznie.