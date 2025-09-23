Zaloguj się lub Zarejestruj

Disney+ znów drożeje. Nowe ceny wprowadzone po roku od ostatniej podwyżki

Radosław Krajewski
2025/09/23 19:55
Korporacja zdecydowała się ponownie podnieść cenę swojej platformy streamingowej.

Disney po raz kolejny zdecydował się na podwyżkę abonamentów swoich usług streamingowych. Od 21 października użytkownicy Disney+, Hulu oraz ESPN Select w Stanach Zjednoczonych będą musieli przygotować się na wyższe rachunki. To już trzecia taka zmiana w ciągu trzech lat, co wyraźnie pokazuje, że firma konsekwentnie podąża w kierunku zwiększania przychodów z segmentu cyfrowej dystrybucji treści.

Disney+
Disney+

Disney+ drożeje w Ameryce. Co z polskimi cenami?

Cena miesięcznej subskrypcji Disney+ wzrośnie z 9,99 do 11,99 dolarów. Identyczna podwyżka dotknie podstawowy plan Hulu z reklamami, który również osiągnie poziom 11,99 dolarów. Wersja premium Hulu, pozbawiona reklam, pozostanie bez zmian i nadal będzie kosztować 18,99 dolarów miesięcznie. Zmiana obejmie także usługę ESPN Select, która do tej pory była dostępna za 11,99 dolarów. Po podwyżce jej cena wzrośnie do 12,99 dolarów.

Disney nie zdecydował się na dodatkowy komentarz dotyczące swojej decyzji. Warto przypomnieć, że podobne korekty cenowe miały miejsce w październiku 2024 roku oraz rok wcześniej, w październiku 2023 roku. Konsumenci w Stanach Zjednoczonych od dawna narzekają, że koszt subskrypcji wielu platform zaczyna dorównywać tradycyjnym pakietom telewizyjnym, które jeszcze kilka lat temu były zastępowane właśnie przez streaming jako tańsza alternatywa.

W tej chwili nie ma potwierdzenia, że od 21 października ceny Disney+ zmienią się również na innych rynkach, w tym również w Polsce. Pewną wskazówką była jednak informacja znajdująca się pod ostatnią promocją na Disney+, z której wynikało, że subskrybenci powinni spodziewać się nowych cen. Podano, że po zakończeniu promocji ceny abonamentu mogą wzrosnąć do 34,99 zł za plan Standard i aż 59,99 zł za plan Premium.

Źródło:https://variety.com/2025/digital/news/disney-plus-hulu-price-increases-october-2025-1236527241/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

