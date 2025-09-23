Disney+ znów drożeje. Nowe ceny wprowadzone po roku od ostatniej podwyżki

Disney po raz kolejny zdecydował się na podwyżkę abonamentów swoich usług streamingowych. Od 21 października użytkownicy Disney+, Hulu oraz ESPN Select w Stanach Zjednoczonych będą musieli przygotować się na wyższe rachunki. To już trzecia taka zmiana w ciągu trzech lat, co wyraźnie pokazuje, że firma konsekwentnie podąża w kierunku zwiększania przychodów z segmentu cyfrowej dystrybucji treści.
Disney+ drożeje w Ameryce. Co z polskimi cenami?
Cena miesięcznej subskrypcji Disney+ wzrośnie z 9,99 do 11,99 dolarów. Identyczna podwyżka dotknie podstawowy plan Hulu z reklamami, który również osiągnie poziom 11,99 dolarów. Wersja premium Hulu, pozbawiona reklam, pozostanie bez zmian i nadal będzie kosztować 18,99 dolarów miesięcznie. Zmiana obejmie także usługę ESPN Select, która do tej pory była dostępna za 11,99 dolarów. Po podwyżce jej cena wzrośnie do 12,99 dolarów.
