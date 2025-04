Disney skasował ten serial, a wkrótce pojawi się na nowej platformie. Kolejny zwiastun i data premiery

To dobry prognostyk, że serial pojawi się również w innych krajach.

Serial oparty jest na dziele Juliusza Verne’a „Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi”, opowiadając historię kapitana Nemo. Jest rok 1857 i Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska posiada obecnie większą władzę niż jakikolwiek inny naród na Ziemi dzięki swojej prywatnej armii i marynarce wojennej, kradnąc jednocześnie bogactwa podbitych przez siebie narodów. W Kalpani w Indiach Kompania w tajemnicy buduje ogromny podwodny statek, Nautilus, wykorzystując niewolniczą siłę roboczą z kolonialnego więzienia. Chociaż pierwotnie zaprojektowany jako statek do eksploracji podmorskiej, Kompania zamierza uzbroić Nautilusa i wykorzystać go jako okręt wojenny nowego typu.

Jeszcze w sierpniu 2023 roku Disney zrezygnował ze swoich dwóch oryginalnych seriali. Jedną z tych produkcji był Nautilus, który doczekał się premiery w październiku ubiegłego roku na platformie Amazon Prime Video, ale tylko w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Najnowsza ekranizacja popularnej powieści przygodowej Juliusza Verne’a wkrótce trafi również do Ameryki. AMC potwierdziła, że serial pojawi się 29 czerwca na kanale stacji oraz platformie AMC+. Z tej okazji wypuszczono nowy zwiastun, a także kilka zdjęć. Wszystkie świeże materiały z Nautilusa zobaczycie poniżej.

Jednym z więźniów zmuszonych do budowy Nautilusa jest Nemo, projektant silników statku, który planował powstanie więźniów, aby przejąć maszynę i wykorzystać ją do ucieczki. Jednakże, gdy ogłoszono plany wypłynięcia Nautilusa do Bombaju kilka dni wcześniej niż oczekiwano, Nemo i jego zwolennikom udaje się skutecznie przejąć Nautilusa i uciec w morze. Teraz są ścigani przez Kompanię Wschodnioindyjską i jej mściwego dyrektora Crawleya. Nemo i jego załoga płyną przez morza z misją odwetu i zemsty, mającą na celu całkowite zniszczenie potęgi Kompanii.