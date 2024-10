Skasowany przez Disneya serial został uratowany. Teraz otrzymał pierwszy zwiastun i wygląda całkiem nieźle

W sierpniu ubiegłego roku Disney bliżej przyjrzał się swoim wydatkom na filmy i seriale produkowane dla Disney+. Właśnie wtedy zrezygnowano z dwóch seriali, w tym z Nautilusa, czyli nowej ekranizacji popularnej przygodowej powieści Juliusza Verne’a. Gdy AMC przejął prawa do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, tak na platformie Prime Video zadebiutuje w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Teraz produkcja otrzymała pierwszy zwiastun, który prezentuje słynną podróż Kapitana Nemo i jego załogi.

Nautilus – pierwszy zwiastun ekranizacji powieści Juliusza Verne’a

Serial oparty jest na dziele Juliusza Verne’a „Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi”, opowiadając historię kapitana Nemo. Jest rok 1857 i Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska posiada obecnie większą władzę niż jakikolwiek inny naród na Ziemi dzięki swojej prywatnej armii i marynarce wojennej, kradnąc jednocześnie bogactwa podbitych przez siebie narodów. W Kalpani w Indiach Kompania w tajemnicy buduje ogromny podwodny statek, Nautilus, wykorzystując niewolniczą siłę roboczą z kolonialnego więzienia. Chociaż pierwotnie zaprojektowany jako statek do eksploracji podmorskiej, Kompania zamierza uzbroić Nautilusa i wykorzystać go jako okręt wojenny nowego typu. Jednym z więźniów zmuszonych do budowy Nautilusa jest Nemo, projektant silników Nautilusa, który planował powstanie więźniów, aby przejąć maszynę i wykorzystać ją do ucieczki. Jednakże, gdy ogłoszono plany wypłynięcia Nautilusa do Bombaju kilka dni wcześniej niż oczekiwano, Nemo i jego zwolennikom udaje się skutecznie przejąć Nautilusa i uciec w morze. Teraz są ścigani przez Kompanię Wschodnioindyjską i jej mściwego dyrektora Crawleya. Nemo i jego załoga płyną przez morza z misją odwetu i zemsty, mającą na celu całkowite zniszczenie potęgi Kompanii.