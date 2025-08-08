Disney+ skasował swój flagowy serial. Fani nie otrzymają nowych odcinków

Pierwszy sezon zadebiutował w październiku 2023 roku i liczył dziesięć odcinków emitowanych co tydzień. Drugi sezon pojawił się w styczniu 2025 roku w formie ośmioodcinkowego pakietu dostępnego od razu w całości.

Serial Gęsia skórka nie doczeka się trzeciego sezonu na platformie Disney+. Jak poinformował serwis Variety, decyzja zapadła mimo stosunkowo dobrego przyjęcia serii opartej na kultowych książkach R.L. Stine’a.

Według źródeł bliskich produkcji studio Sony Pictures Television, odpowiedzialne za realizację serialu, planuje szukać dla niego nowego domu oraz rozważa inne kierunki kreatywnego rozwinięcia tej marki. Łącznie dwa sezony obejrzano przez 75 milionów godzin w samych Stanach Zjednoczonych i 43 miliony godzin w 16 innych krajach.

Każdy z sezonów zawierał motywy i postacie zaczerpnięte z różnych tomów książkowej serii. Pierwsza odsłona skupiała się na piątce licealistów badających mroczną tajemnicę śmierci Harolda Biddle’a sprzed wielu lat. W drugim sezonie śledziliśmy losy bliźniaków, którzy po przeprowadzce do nowego miasta wraz z ojcem botanikiem doświadczają dziwnych zjawisk i wspólnie z grupą przyjaciół próbują odkryć ich przyczynę.

W obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się między innymi Justin Long, Rachael Harris, Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig i Will Price. Drugi sezon przyniósł nowe nazwiska takie jak David Schwimmer, Ana Ortiz, Jayden Bartels, Sam McCarthy, Elijah M. Cooper, Francesca Noel oraz Galilea La Salvia.

Mimo anulowania serialu, marka Gęsia skórka pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych w literaturze młodzieżowej. Sprzedano ponad 400 milionów egzemplarzy książek w języku angielskim i przetłumaczono je na 32 języki. Wcześniej seria była już adaptowana w latach 90. w formie serialu antologii, a także w dwóch filmach kinowych z 2015 i 2018 roku.