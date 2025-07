Disney+ z wielką premierą oczekiwanego science fiction. Nowości na sierpień

Oczy Wakandy to nowy serial akcji Marvela, który śledzi losy dzielnych wakandyjskich wojowników na przestrzeni dziejów. Nieustraszeni bohaterowie muszą udać się w najdalsze zakątki globu, żeby odebrać wrogom Wakandy artefakty zawierające wibranium – oto historia agentów Hatut Zeraze.

OBCY: ZIEMIA – 13 sierpnia (dwa pierwsze odcinki, kolejne co tydzień)

Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Wszystko to w przerażającym serialu sci-fi Obcy: Ziemia. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.

BEZ GRANIC: LEPSZE ŻYCIE – 15 sierpnia