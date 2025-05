Disney próbuje ratować twarz po porażce. Śnieżka wraca w ten weekend do kin

Film, który miał być wielkim wydarzeniem, okazał się dla Disneya gigantyczną porażką – zarówno artystyczną, jak i finansową. Mowa o Śnieżce z Rachel Zegler i Gal Gadot. Produkcja, która spotkała się z miażdżącą krytyką, zarobiła łącznie 200 milionów dolarów, przy budżecie przekraczającym 270 milionów. Na portalu IMDb film wciąż może "pochwalić się" rekordowo niską oceną 1,6/10.

Powrót Królewny Śnieżki do kin

Mimo tak słabego przyjęcia Disney postanowił dać tej wersji klasycznej baśni drugą szansę. Jak podaje blog World of Reel Śnieżka wraca do kin w ten weekend na ponad 1200 ekranach w Stanach Zjednoczonych – i to pomimo faktu, że już we wtorek ma trafić do dystrybucji cyfrowej.