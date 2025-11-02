Disney odrzucił legendarne science fiction, bo było „zbyt woke”? Studio chciało „Marvelizacji” serii

Plany wytwórni nie wypaliły i Disney ostatecznie zrezygnował z dalszego rozwoju tej serii.

Disney+ zrezygnował z dalszego rozwijania uniwersum Doktora Who, mimo że współpraca z BBC miała otworzyć kultowy brytyjski serial na globalny rynek. Według najnowszego raportu portalu Deadline, decyzję poprzedziła seria problemów, od nieudanych prób przekształcenia marki w coś na wzór świata Marvela, przez wysokie koszty produkcji, aż po kwestie wizerunkowe i polityczne. Doktor Who – Disney wycofał się przez szereg problemów, w tym ze zmianami politycznymi Nowe odcinki, które miały być początkiem tak zwanego „Whoniverse”, nie zdobyły oczekiwanej popularności, nawet w porównaniu z wcześniejszą erą Jodie Whittaker. Choć powrót Russella T. Daviesa na stanowisko showrunnera miał przywrócić serialowi dawny blask, oglądalność i reakcje widzów okazały się rozczarowujące.

Według informatorów Deadline, nawet główny aktor, Ncuti Gatwa, wcielający się w nową inkarnację Doktora, nie w pełni zaangażował się w promowanie marki. Gatwa, ze względu na liczne inne zobowiązania zawodowe, miał pojawiać się w ograniczonym zakresie w części pierwszego sezonu, co utrudniło budowanie jego rozpoznawalności wśród widzów. Bycie Doktorem to coś więcej niż aktorstwo. Trzeba być ambasadorem tej roli i przyjąć odpowiedzialność za bycie Doktorem swojego pokolenia. Matt Smith i David Tennant doskonale to rozumieli – powiedziało anonimowe źródło związane z produkcją. Ogromne znaczenie miały również kwestie finansowe. Umowa między BBC a Disneyem została podpisana w czasach, gdy ówczesny dyrektor koncernu, Bob Chapek, inwestował miliardy w rozwój streamingu. Każdy odcinek kosztował od 6 do 8 milionów dolarów, co podniosło łączną wartość projektu nawet do 169 milionów. Dla Disneya okazało się to jednak nietrafioną inwestycją i serial nie przyciągnął nowych subskrybentów.

BBC twierdzi, że platforma nie zapewniła produkcji odpowiedniego wsparcia marketingowego. Disney z kolei zaprzecza tym zarzutom. Kontrowersje wzbudziły również tematy poruszane w serialu, m.in. obecność drag queen Jinkx Monsoon w roli czarnego charakteru, wątki LGBTQ+ czy epizody dotykające kwestii społecznych. Według jednego z informatorów branżowych serial stał się „zbyt woke” w erze rządów Donalda Trumpa. Doktor Who stał się zbyt postępowy dla Ameryki ery Trumpa. To również miało znaczenie przy decyzji o zakończeniu współpracy. Co dalej z serialem? Russell T. Davies pozostanie showrunnerem i przygotowuje świąteczny odcinek specjalny zaplanowany na 2026 rok, który ma być „nowym początkiem” dla marki. BBC planuje jednak znacząco obniżyć koszty produkcji, do około 2,5–3 milionów dolarów za odcinek.

