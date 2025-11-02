Zaloguj się lub Zarejestruj

Disney odrzucił legendarne science fiction, bo było „zbyt woke”? Studio chciało „Marvelizacji” serii

Radosław Krajewski
2025/11/02 10:00
0
0

Plany wytwórni nie wypaliły i Disney ostatecznie zrezygnował z dalszego rozwoju tej serii.

Disney+ zrezygnował z dalszego rozwijania uniwersum Doktora Who, mimo że współpraca z BBC miała otworzyć kultowy brytyjski serial na globalny rynek. Według najnowszego raportu portalu Deadline, decyzję poprzedziła seria problemów, od nieudanych prób przekształcenia marki w coś na wzór świata Marvela, przez wysokie koszty produkcji, aż po kwestie wizerunkowe i polityczne.

Doktor Who
Doktor Who

Doktor Who – Disney wycofał się przez szereg problemów, w tym ze zmianami politycznymi

Nowe odcinki, które miały być początkiem tak zwanego „Whoniverse”, nie zdobyły oczekiwanej popularności, nawet w porównaniu z wcześniejszą erą Jodie Whittaker. Choć powrót Russella T. Daviesa na stanowisko showrunnera miał przywrócić serialowi dawny blask, oglądalność i reakcje widzów okazały się rozczarowujące.

Według informatorów Deadline, nawet główny aktor, Ncuti Gatwa, wcielający się w nową inkarnację Doktora, nie w pełni zaangażował się w promowanie marki. Gatwa, ze względu na liczne inne zobowiązania zawodowe, miał pojawiać się w ograniczonym zakresie w części pierwszego sezonu, co utrudniło budowanie jego rozpoznawalności wśród widzów.

Bycie Doktorem to coś więcej niż aktorstwo. Trzeba być ambasadorem tej roli i przyjąć odpowiedzialność za bycie Doktorem swojego pokolenia. Matt Smith i David Tennant doskonale to rozumieli – powiedziało anonimowe źródło związane z produkcją.

Ogromne znaczenie miały również kwestie finansowe. Umowa między BBC a Disneyem została podpisana w czasach, gdy ówczesny dyrektor koncernu, Bob Chapek, inwestował miliardy w rozwój streamingu. Każdy odcinek kosztował od 6 do 8 milionów dolarów, co podniosło łączną wartość projektu nawet do 169 milionów. Dla Disneya okazało się to jednak nietrafioną inwestycją i serial nie przyciągnął nowych subskrybentów.

GramTV przedstawia:

BBC twierdzi, że platforma nie zapewniła produkcji odpowiedniego wsparcia marketingowego. Disney z kolei zaprzecza tym zarzutom.

Kontrowersje wzbudziły również tematy poruszane w serialu, m.in. obecność drag queen Jinkx Monsoon w roli czarnego charakteru, wątki LGBTQ+ czy epizody dotykające kwestii społecznych. Według jednego z informatorów branżowych serial stał się „zbyt woke” w erze rządów Donalda Trumpa.

Doktor Who stał się zbyt postępowy dla Ameryki ery Trumpa. To również miało znaczenie przy decyzji o zakończeniu współpracy.

Co dalej z serialem? Russell T. Davies pozostanie showrunnerem i przygotowuje świąteczny odcinek specjalny zaplanowany na 2026 rok, który ma być „nowym początkiem” dla marki. BBC planuje jednak znacząco obniżyć koszty produkcji, do około 2,5–3 milionów dolarów za odcinek.

Źródło:https://comicbookmovie.com/tv/bbc-america/doctor-who/disney-pulled-plug-on-doctor-who-because-it-was-too-woke-for-trumps-usa-and-failed-to-marvel-ize-series-a224576

Tagi:

Popkultura
Disney
serial
science fiction
streaming
BBC
Doktor Who
sci-fi
rezygnacja
Disney+
Ncuti Gatwa
Russell T. Davies
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112