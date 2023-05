Disney od czterech lat ma gotowe anime Aliens vs. Predator. Czy kiedykolwiek je wyda?

Chcielibyście zobaczyć anime Aliens vs. Predator? Nie wiadomo czy Disney kiedykolwiek je wyda.

W jednym z odcinków podcastu Perfect Organism, były dyrektor licencyjny 20th Century Studios, Josh Izzo, ujawnił, że anime Alien vs. Predator powstało jeszcze przed przejęciem wytwórni. Z jego słów wynika, że istnieje „10 odcinków w pełni ukończonej serii anime Alien vs. Predator, którą wyprodukował” i której akcja rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z pierwszego filmu Alien vs. Predator a Obcym Przebudzenie.

Disney od czterech lat ma gotowe anime Aliens vs. Predator

Reżyserem miał być Shinji Aramaki, który niedawno wyreżyserował Blade Runner: Black Lotus. Jako zachodni konsultanci służyli Eric Calderon (Afro Samurai) i Dave Baker.