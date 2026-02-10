Discord zaostrza zasady i wywołuje burzę wśród użytkowników

Od marca dostęp do pełnych funkcji będzie wymagał potwierdzenia wieku. Platforma mówi o ochronie nieletnich, użytkownicy – o utracie zaufania i prywatności.

Discord szykuje globalną zmianę, która w najbliższych tygodniach dotknie wszystkich użytkowników platformy. Firma ogłosiła, że od początku marca rozpocznie wdrażanie obowiązkowej weryfikacji wieku na całym świecie. Proces ma odbywać się etapami, a jego celem – według zapewnień Discorda – jest zwiększenie ochrony nieletnich przy jednoczesnym zachowaniu prywatności. Discord z weryfikacją wieku Po wprowadzeniu nowych zasad wszyscy użytkownicy, zarówno nowi, jak i obecni, zostaną domyślnie przypisani do trybu „teen”. Oznacza to automatyczne filtrowanie części treści, w tym kanałów i funkcji oznaczonych jako przeznaczone wyłącznie dla dorosłych. Aby zdjąć ograniczenia, konieczne będzie potwierdzenie wieku – poprzez skan twarzy lub przesłanie dokumentu tożsamości za pośrednictwem zewnętrznych partnerów technologicznych.

Discord podkreśla, że weryfikacja może odbywać się lokalnie na urządzeniu (na komputerze lub w aplikacji mobilnej) i ma być jednorazowa. Firma zapewnia też, że dokumenty nie są przechowywane długoterminowo, a dane trafiają do partnerów tylko na krótki czas. Nie ujawniono jednak, z jakimi firmami Discord obecnie współpracuje.

Nowe rozwiązanie nie jest całkowitą nowością – podobne mechanizmy wprowadzono wcześniej m.in. w Wielkiej Brytanii i Australii. Tam jednak spotkały się one z ostrą krytyką użytkowników i były omijane na różne sposoby, co zmusiło Discorda do zmiany dostawcy technologii. Jak łatwo się domyślić, reakcje na zapowiedź globalnego wdrożenia są w dużej mierze negatywne. W mediach społecznościowych pojawiają się głosy o rezygnacji z subskrypcji Discord Nitro oraz obawy dotyczące bezpieczeństwa danych – zwłaszcza w kontekście wycieku informacji z 2025 roku, gdy naruszono systemy zewnętrznego partnera obsługi klienta. Użytkownicy mogą przesyłać opinie przez oficjalne kanały Discorda, ale na razie firma nie sygnalizuje zmiany kursu. W tle pojawiają się też spekulacje, że moment wprowadzenia nowych zasad nie jest przypadkowy, bo Discord ponownie przygotowuje się do debiutu giełdowego. Czy presja społeczności wpłynie na decyzje platformy – okaże się w nadchodzących miesiącach.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










