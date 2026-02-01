Tolkien na nowo napisał część Hobbita. Autor naprawił dziurę fabularną z Władcy Pierścieni

Pisarz musiał powrócić do swojej poprzedniej powieści, aby zachować fabularną ciągłość z trylogią o Jedynym Pierścieniu.

J.R.R. Tolkien nie tylko stworzył jedno z najbardziej wpływowych uniwersów fantasy w historii, ale też nie wahał się wracać do już opublikowanych książek i je przepisywać, jeśli wymagała tego spójność wykreowanego świata. Jednym z najlepszych przykładów takiego podejścia jest historia rozdziału „Zagadki w ciemności” w Hobbicie, który powstał niemal od nowa, aby usunąć dużą nieścisłość względem Władca Pierścieni. Tolkien przepisał rozdział z Hobbita, aby bardziej pasował do wydarzeń z Władcy Pierścieni Od lat zwraca się uwagę na to, że obie książki różnią się nie tylko skalą, ale i tonem. Hobbit był pomyślany jako lżejsza, baśniowa przygoda pełna smoków, goblinów i humoru, bardziej skierowana do dzieci, podczas gdy Władca Pierścieni stał się mroczną, rozbudowaną opowieścią o wojnie, władzy i zepsuciu. Ta różnica szybko zaczęła rodzić pytania o spójność fabularną całego Śródziemia, zwłaszcza w kontekście Jedynego Pierścienia.

Kluczowym problemem okazało się pierwsze spotkanie Bilba Bagginsa z Gollumem. W znanej dziś wersji historii, po pojedynku na zagadki Bilbo ucieka z jaskini, a Gollum wpada w furię, gdy odkrywa, że stracił swój ukochany pierścień. To wydarzenie rozpoczyna jego tragiczną drogę, która później prowadzi bezpośrednio do wydarzeń z Władcy Pierścieni. Pierwotnie jednak wyglądało to zupełnie inaczej. W pierwszym wydaniu Hobbita stawka w zagadkach była jasna, a Gollum po przegranej zamierzał uczciwie oddać pierścień. Gdy nie mógł go znaleźć, zgodził się po prostu odprowadzić Bilba na zewnątrz, a obaj rozstali się bez wrogości. Taki obraz Golluma kompletnie nie pasował do późniejszej wizji postaci, opętanej obsesją na punkcie Pierścienia.

Ta rozbieżność była nie do pogodzenia z historią rozwijaną we Władcy Pierścieni. Obsesja Golluma stanowi fundament całej historii, podkreśla niszczącą moc Pierścienia, napędza działania Saurona i ostatecznie prowadzi do jego zagłady. Bez niej cała opowieść traciłaby sens. Dlatego w latach czterdziestych ubiegłego wieku Tolkien zdecydował się przepisać rozdział „Zagadki w ciemności” i przesłał nową wersję wydawcy. Zmienione wydanie Hobbita ukazało się w 1951 roku i to ono obowiązuje do dziś, stając się również podstawą ekranizacji Petera Jacksona. Jak opisuje The History of The Hobbit, autor rozważał jeszcze dalsze poprawki w latach sześćdziesiątych, które miałyby upodobnić ton Hobbita do Władcy Pierścieni. Ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu, uznając, że doprowadziłoby to do powstania zupełnie innej książki, niż tej, którą czytelnicy zdążyli pokochać.

