Producent gry Disco Elysium wycofał pozew przeciwko studiu ZA/UM

Jeszcze przed końcem ubiegłego miesiąca informowaliśmy Was o kolejnych szczegółach na temat afery związanej ze studiem ZA/UM, czyli zespołem odpowiedzialnym za stworzenie niezwykle ciepło przyjętej gry Disco Elysium z 2019 roku. Wówczas dowiedzieliśmy się, że producent wykonawczy wspomnianej produkcji – Kaur Kender, który miał zostać zwolniony ze studia – pozwał firmę Tutreke, obecnego głównego akcjonariusza dewelopera. Teraz jednak okazuje się, iż Kender wycofał swój pozew.

Odpowiedzialny za finanse w ZA/UM Ilmar Kompus i zarazem właściciel Tutreke stwierdził, że:

Fakty oraz prawo doprowadziły do takiego rezultatu. Cieszymy się, że Kender i jego prawnicy zdecydowali się wycofać pozew – nigdy nie powinien on zostać złożony. Decyzja ta potwierdza, iż ich oskarżenia były bezpodstawne, oraz że postępowałem właściwie i odpowiedzialnie, jak wynikało to z dokumentów korporacyjnych, które dostarczyłem.