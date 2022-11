Disco Elysium – kolejna osoba zwolniona z ZA/UM. Toksyczność i oszustwo

To jednak nie wszystko – po tym odejściu Kurvitz oraz Rostov oskarżyli nowych właścicieli firmy o oszustwo. Studio natomiast postanowiło odpowiedzieć oficjalnym oświadczeniem, w którym zawarło zarzuty wobec ojców gry Disco Elysium (podajemy za serwisem GamesIndustry.biz). Jest tego sporo.

Disco Elysium – afery z firmą ZA/UM ciąg dalszy

24 października Robert Kurvitz pozwał studio ZA/UM w związku z rzekomym bezprawnym przejęciem własności intelektualnej, czyli Disco Elysium. Luiga natomiast od samego początku afery sugerował, iż odejście ze studia wspomnianych deweloperów ma związek z inwestorami (i zarazem osobami, które sprawują aktualnie pełną kontrolę zarówno nad studiem, jak i grą) Kaurem Kenderem i Tonisem Haavelem. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się na początku października bieżącego roku, kiedy to dowiedzieliśmy się o zwolnieniu scenarzystów Roberta Kurvitza i Helen Hindpere, a także reżysera artystycznego Aleksandra Rostova oraz Martina Luigi, sekretarza stowarzyszenia kulturalnego ZA/UM.Luiga natomiast od samego początku afery sugerował, iż

W swoim wpisie Kurvitz oraz Rostov przytoczyli początki istnienia ZA/UM, kiedy to większość udziałów w firmie należała do Margusa Linnamae. W 2021 roku został on jednak wykupiony przez spółkę Tutreke OU, która była wówczas jednym z mniejszych udziałowców. Stali za nią Ilmar Kompus oraz Tonis Haavel – dwójka miała natychmiast zacząć odcinanie oryginalnych twórców od jakichkolwiek działań ZA/UM. Tutreke OU miało nawet posunąć się do nielegalnych działań, aby zdobyć większościowe udziały w studio. Zdaniem autorów wpisu firma miała wykorzystać przy zakupie pieniądze samego ZA/UM – w tym środki przeznaczone na produkcję kontynuacji Disco Elysium. Wspierać miał ich Kender, który także posiadał pomniejsze udziały w studio. Twórcy zwrócili także uwagę, że Haavel jeszcze w 2007 roku miał zostać skazany w związku z defraudacją pieniędzy inwestorów – oszustwa więc nie powinny być mu obce.

Oficjalne stanowisko obecnego zarządu ZA/UM

Studio odpowiedziało oficjalnym oświadczeniem, w którym zarzuciło byłym pracownikom toksyczne zachowanie względem pozostałych pracowników w ZA/UM. Miało ono przejawiać się w formie przemocy werbalnej, dyskryminacji na tle płciowym oraz ograniczonego do zera zaangażowania we własne obowiązki. Ci sami pracownicy mieli także próbować nielegalnie sprzedać własność intelektualną należącą do ZA/UM, czyli markę Disco Elysium. Obecny prezes studia, Ilmar Kompus, w wywiadzie dla estońskiej gazety Estonian Ekspress oskarżył Kurvitza oraz udziałowca Saandara Taala o poniżanie współpracowników i planowaną kradzież marki. To ma oznaczać sprzedanie się potajemnie z naruszeniem istniejących umów – problem w tym, że, deweloperzy rzekomo nieszczególnie przyciągali uwagę wydawców.