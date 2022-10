Współtwórca Disco Elysium pozywa ZA/UM

O zgrzytach w ekipie ZA/UM słyszymy już od jakiegoś czasu. Część z twórców opuściła studio, a wszystko wskazuje na to, że sytuacja ciągle się zaognia. Robert Kurvitz, który współtworzył Disco Elysium, pozwał studio przed estońskim sądem. Niestety, nie poznaliśmy żadnych szczegółów na temat samej sprawy, która ciągle jest na bardzo wczesnym etapie.

Czy kiedykolwiek doczekamy się Disco Elysium 2?

Disco Elysium to pod wieloma względami gra wybitna. Scenariusz oraz dialogi zostały napisane w niej w sposób mistrzowski i to głównie za to została pokochana przez graczy i recenzentów. Część z osób odpowiedzialnych za te elementy opuściła studio, co z pewnością może być niepokojącą informacją dla fanów. Jeśli ktoś spodziewał się tego, że utalentowanej ekipie szybko i z równie dużym rozmachem uda się powtórzyć sukces, to może być rozczarowany.



Na ekipie ZA/UM z pewnością ciąży duża presja. Fani oczekują, że kolejna gra studia będzie projektem równie udanym, a może nawet lepszym, co Disco Elysium. Poprzeczka ustawiona jest naprawdę wysoko, a problemy, o których słyszymy jednoznacznie wskazują na to, że estońska ekipa ma kłopoty.



A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej gry, to zachęcamy Was do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Mysztasty zatytułował swój tekst: „Recenzja Disco Elysium - najlepszego erpega ostatnich lat”. Zdradzę tylko, że Disco Elysium zdobyło maksymalną ocenę – 10/10.



Na koniec przypomnijmy, że Disco Elysium zadebiutowało na rynku w październiku 2019 roku. Od tamtej pory doczekaliśmy się wersji na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.