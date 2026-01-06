DiRT Rally mogło być grą-usługą. Dyrektor gry żałuje, że tak się nie stało

Dziś wydaje się to abstrakcją, ale niewiele brakowało, aby kultowe DiRT Rally mogło wyglądać zupełnie inaczej, niż je zapamiętaliśmy.

Twórcy DiRT Rally niedawno wrócili wspomnieniami do genezy tego tytułu, który odegrał kluczową rolę w odbudowie pozycji Codemasters po trudniejszym okresie finansowym. Gra powstawała przy bardzo ograniczonym budżecie, a mimo to stała się jednym z najbardziej cenionych symulatorów rajdowych ostatnich lat. Jak ujawnił Paul Coleman, dyrektor gry DiRT Rally, projekt początkowo nosił kryptonim DiRT Delta i przez długi czas rozważano, aby przekształcić go w długoterminową grę-usługę. DiRT Rally mogło zostać grą-usługą Co istotne, DiRT Rally od samego początku stawiał na autentyczność zamiast zręcznościowej widowiskowości. Zespół poświęcił ogromną uwagę realizmowi dźwięków otoczenia i brzmieniu silników, co wyróżniło grę na tle konkurencji. Jednak mało kto wiedział, że na wczesnym etapie rozwoju projekt mógł pójść w zupełnie innym kierunku. Jak wspomina Coleman:

Wewnętrznie nazywaliśmy projekt DiRT Delta. Częściowo dlatego, że jestem wielkim fanem Lancii Delty, ale też po prostu dobrze brzmiało jako roboczy tytuł. Jak wyjaśnia, w tamtym okresie Codemasters intensywnie analizowało nowe modele biznesowe. Na stole były mechaniki znane z gier free-to-play, loot boxy oraz różne formy monetyzacji: Poświęciliśmy mnóstwo czasu na wymyślanie, jak przenieść rajdy i motorsport do systemu ekonomii w stylu World of Tanks. Przez niemal rok projektowano rozbudowane drzewko technologiczne oparte na producentach i narodowościach, w którym gracze mogliby rozwijać się od klasycznych aut, takich jak Lancia Fulvia, aż po legendarną Grupę B. W planowanym modelu gry-usługi, gracze zdobywaliby doświadczenie i walutę, rozwijając kolejne samochody, od Forda Escort Mk1 aż po współczesne auta WRC. Pytanie brzmiało: “czy fani zaakceptowaliby płacenie za przyspieszenie progresji?”. Nie wiem. Znamy społeczność symulatorów, potrafią wydać tysiące na sprzęt, a jednocześnie kręcą nosem na kilka funtów za DLC. Coleman przyznaje, że gry-usługi potrafią zarówno odnieść ogromny sukces, jak i spektakularnie upaść. Wszystko zależy od struktury cenowej i zaufania graczy. Jeśli gra jest dobra i ludzie chcą w nią grać, pieniądze pojawią się z czasem, czy to przez sprzedaż, czy przez sensowną, delikatną monetyzację. Gracze muszą czuć, że dostają realną wartość i mogą zaufać twórcom.

Choć DiRT Rally odniosło sukces zarówno artystyczny, jak i komercyjny, Coleman nie ukrywa żalu, że seria nie została rozwinięta jako jedna, długowieczna platforma: Po DiRT 4 toczyły się rozmowy, co dalej. Bardzo szybko temat DiRT 5 zmienił się w “zróbmy DiRT Rally 2.0”. Szczerze mówiąc, żałuję, że DiRT 4 w ogóle powstał. Uważam, że DiRT Rally jako usługa byłoby znacznie silniejszym projektem. Według Colemana idealnym rozwiązaniem byłoby połączenie zręcznościowego DNA serii DiRT z autentyzmem DiRT Rally w jednym, rozwijanym przez lata produkcie, roboczo nazwanym przez niego DiRT Rally: The Service: Patrząc z perspektywy czasu, licencja WRC mogła być dodawana i usuwana bez konieczności wygaszania całego produktu. Na koniec Coleman odniósł się do sytuacji EA Sports WRC, które zakończyło wieloletnią erę: Decyzje podjęte przy EA Sports WRC sprawiły, że produkt okazał się nieopłacalny dla EA. Nie było już chęci dalszego rozwijania gier rajdowych w dawnym Codemasters, a to ogromna szkoda. Wyobrażacie sobie kultowego DiRTa w takiej formie?