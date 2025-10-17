Directive 8020 wygląda naprawdę dobrze. Nowy zwiastun pokazuje sekwencję FPP

W trakcie targów gamescom 2025 opublikowano kilkunastominutowy gameplay z Directive 8020. Od premiery gry wciąż dzieli nas kilka dobrych miesięcy, ale Supermassive Games postanowiło przypomnieć graczom o swojej produkcji. Twórcy Until Dawn i The Quarry pokazali bowiem nowe ujęcia z nadchodzącej odsłony serii The Dark Pictures.

Superrmassive Games pokazuje kolejne fragmenty rozgrywki z Directive 8020

Najnowszy gameplay trailer Directive 8020 pozwala rzucić okiem na sekwencję z perspektywy pierwszej osoby. Udostępniony przez Supermassive Games zwiastun pokazuje Young, która postanawia zbadać niepokojące odgłosy dochodzące z szybu wentylacyjnego statku kosmicznego Cassiopeia. Napięcie stopniowo narasta, by na samym końcu pokazać nam, z czym będą musieli zmierzyć się bohaterowie nowej odsłony serii The Dark Pictures.