Directive 8020 wygląda naprawdę dobrze. Nowy zwiastun pokazuje sekwencję FPP

Mikołaj Ciesielski
2025/10/17 17:20
0
0

Supermassive Games udostępniło nowy fragment rozgrywki z nadchodzącej odsłony serii The Dark Pictures.

W trakcie targów gamescom 2025 opublikowano kilkunastominutowy gameplay z Directive 8020. Od premiery gry wciąż dzieli nas kilka dobrych miesięcy, ale Supermassive Games postanowiło przypomnieć graczom o swojej produkcji. Twórcy Until Dawn i The Quarry pokazali bowiem nowe ujęcia z nadchodzącej odsłony serii The Dark Pictures.

Directive 8020
Directive 8020

Superrmassive Games pokazuje kolejne fragmenty rozgrywki z Directive 8020

Najnowszy gameplay trailer Directive 8020 pozwala rzucić okiem na sekwencję z perspektywy pierwszej osoby. Udostępniony przez Supermassive Games zwiastun pokazuje Young, która postanawia zbadać niepokojące odgłosy dochodzące z szybu wentylacyjnego statku kosmicznego Cassiopeia. Napięcie stopniowo narasta, by na samym końcu pokazać nam, z czym będą musieli zmierzyć się bohaterowie nowej odsłony serii The Dark Pictures.

Gdy kolonizacyjny statek kosmiczny Cassiopeia rozbija się na planecie, jego załoga szybko przekonuje się o tym, że nie jest sama. Załoga, jeśli chce bezpiecznie wrócić do domu, musi przechytrzyć obcy organizm zdolny do imitowania swoich ofiar. Walcząc o przetrwanie, musi zmierzyć się z najtrudniejszą z decyzji: czy ma ocalić siebie i w ten sposób zaryzykować życie wszystkich ludzi na Ziemi – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Directive 8020 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nowa odsłona serii The Dark Pictures ma zadebiutować na wymienionych platformach w pierwszej połowie 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak obecnie znana.

Źródło:https://youtu.be/rBXz7a3E-6s

Tagi:

News
zwiastun
gameplay trailer
horror
science fiction
Supermassive Games
gra przygodowa
fragmenty rozgrywki
The Dark Pictures: Directive 8020
Directive 8020
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

