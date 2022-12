Digital Foundry wybrało najpiękniejsze gry 2022 roku

Ekipa Digital Foundry przygotowała wideo poświęcone najpiękniejszym grom 2022 roku. Oczywiście, w tym wypadku chodzi wyłącznie o kwestie związane z grafiką.

Najpiękniejsze gry 2022 roku według Digital Foundry

Warto wspomnieć, że wśród wyróżnionych tytułów znalazły się takie produkcje jak: Dying Light 2 Stay Human, Need for Speed Unbound, Fortnite, A Plague Tale: Requiem, Warhammer 40,000: Darktide, The Last of Us Part 1 i Gran Turismo 7.



Pojawiła się również kategoria bonusowa, którą potraktowano w dość żartobliwy sposób. W 2022 roku premiery miało kilka gier, w których tytułach znalazło się słówko „west” – Hard West 2, Weird West, Evil West. Stąd pomysł na kategorię „the best of the west”. Tę rywalizację wygrało Weird West. Produkcję autorstwa WolfEye Studios z pewnością można uznać za atrakcyjną i wyróżniającą się pod względem stylistyki.



Finałowa trójka prezentuje się następująco. Najniższe miejsce na podium przypadło dla Portal RTX. Drugie miejsce zdobyło the The Callisto Protocol. Wielkim zwycięzcą plebiscytu zostało natomiast Horizon Forbidden West. Zgadzacie się z takimi wyborami? Chętnie dowiemy się, jakie gry z 2022 roku najbardziej przypadły Wam do gustu pod kątem oprawy graficznej.