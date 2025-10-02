Zaloguj się lub Zarejestruj

Alexander Skarsgård w gejowskim romansie. Zobacz zwiastun filmu Pillion

Jakub Piwoński
2025/10/02 07:30
1
0

Aktorowi partneruje gwiazda serii Harry Potter.

Debiutancki pełny metraż Harry’ego Lightona – Pillion – stał się jednym z głośniejszych odkryć tegorocznego festiwalu w Cannes. Produkcja jest adaptacją powieści Adama Mars-Jonesa z 1998 roku pt. Box Hill. Tematyka? Odważny gejowski romans.

Pillion
Pillion

Pillion – jest pierwszy zwiastun

W filmie Alexander Skarsgård wciela się w Raya – dominującego motocyklistę w skórzanym stroju, który emocjonalną niedostępność traktuje jak oręż. Jego partnerem na ekranie jest Harry Melling, znany m.in. z Gambitu królowej i serii Harry Potter, w roli nieśmiałego strażnika miejskiego Colina. Początkowo jednostronna relacja szybko zaczyna ewoluować, gdy Colin stawia czoła Rayowi, odkrywając w sobie siłę i niezależność.

Pillion zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz w sekcji Un Certain Regard na festiwalu w Cannes, a następnie został zaprezentowany na Telluride i nowojorskim festiwalu filmowym. Film trafi do kin dzięki A24 na początku 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Skarsgård w ostatnich latach dał się poznać z wielu odważnych ról – od bezwzględnego wojownika w Wiking, przez występy w serialu Sukcesja, aż po mroczną kreację w Infinity Pool Brandona Cronenberga. Pillion to kolejny przykład, że aktor nie boi się kontrowersyjnych i wymagających ról, które przesuwają granice kina głównego nurtu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/1/harry-lightons-pillion-turns-bdsm-into-a-love-story-in-first-trailer

Tagi:

Popkultura
zwiastun
Alexander Skarsgard
zapowiedź filmu
pillion
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 08:25

Po co to komu wiedzieć takie rzeczy?

Teraz będzie mi się śniło po nocach.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112