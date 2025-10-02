Alexander Skarsgård w gejowskim romansie. Zobacz zwiastun filmu Pillion

Debiutancki pełny metraż Harry’ego Lightona – Pillion – stał się jednym z głośniejszych odkryć tegorocznego festiwalu w Cannes. Produkcja jest adaptacją powieści Adama Mars-Jonesa z 1998 roku pt. Box Hill. Tematyka? Odważny gejowski romans.

Pillion – jest pierwszy zwiastun

W filmie Alexander Skarsgård wciela się w Raya – dominującego motocyklistę w skórzanym stroju, który emocjonalną niedostępność traktuje jak oręż. Jego partnerem na ekranie jest Harry Melling, znany m.in. z Gambitu królowej i serii Harry Potter, w roli nieśmiałego strażnika miejskiego Colina. Początkowo jednostronna relacja szybko zaczyna ewoluować, gdy Colin stawia czoła Rayowi, odkrywając w sobie siłę i niezależność.