Nie wiadomo, co gwiazda Batmana robi w Diunie 3, ale praca przy filmie odebrała mu rozum

To nazwisko było wcześniej wymieniane jako jedna z nowych twarzy w filmie. Udział aktora nie był jednak oficjalnie potwierdzony. Ten wywiad jednak rozwiewa wszelkie wątpliwości. Robert Pattinson zdradził w rozmowie z IndieWire, że praca na planie filmu Diuna: Część trzecia Denisa Villeneuve’a była jednym z najbardziej wyczerpujących doświadczeń w jego karierze. Aktor przyznał, że ekstremalne warunki na pustyni niemal całkowicie wyłączyły jego zdolność do myślenia.

Kiedy kręciłem „Diunę”, na pustyni było tak gorąco, że po prostu nie mogłem niczego kwestionować – powiedział Pattinson. – To było wręcz relaksujące, jakby mój mózg w ogóle nie pracował. Nie miałem ani jednej funkcjonującej komórki mózgowej. Po prostu słuchałem Denisa [Villeneuve’a]: „Cokolwiek chcesz!”.

Aktor udzielił wywiadu, choć jego rola w trzeciej odsłonie serii wciąż jest utrzymywana w tajemnicy. Wiadomo jednak, że dołączył do obsady jako jedna z nowych twarzy obok Nakoa-Wolfa Momoa i Idy Brooke, którzy wcielają się w bliźnięta Paula i Chani. W filmie ponownie pojawią się także Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson i Anya Taylor-Joy. Przypomnijmy, że trzeci film ma adaptować powieść Mesjasz Diuny Franka Herberta. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, jaką dokładnie postać zagra Robert Pattinson. Ale wysnuwane są teorie. Kilka wiarygodnych źródeł podaje, że najprawdopodobniej wcieli się w rolę Scytale — głównego antagonisty z powieści Mesjasz Diuny autorstwa Frank Herbert.

W kontekście przeżyć aktora na planie warto dodać, że realizacja filmów z serii Diuna to prawdziwa próba wytrzymałości – zarówno dla aktorów, jak i całej ekipy. Zdjęcia kręcone w ekstremalnych warunkach pustynnych doprowadzały niektórych członków obsady do udarów cieplnych, a temperatura sięgała nawet 43 stopni Celsjusza. Zarówno Austin Butler, jak i Zendaya wspominali, że praca w upale była ogromnym wyzwaniem fizycznym, a reżyser Denis Villeneuve przyznał, iż właśnie z powodu tak trudnych warunków zdecydował się zrobić przerwę między drugą a trzecią częścią cyklu, żartując, że kręcenie ich bez przerwy „prawdopodobnie by go zabiło”. Premiera filmu Diuna: Część trzecia zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku.