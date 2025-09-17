Twórca Akademii Pana Kleksa szykuje… polskie Apocalypto? Zobacz zwiastun filmu Dziki

Co jak co, ale film wygląda przynajmniej oryginalnie.

Już na początku przyszłego roku widzowie będą mogli zobaczyć film Dziki, najnowsze dzieło Macieja Kawulskiego, reżysera Jak zostałem gangsterem czy Akademii Pana Kleksa. Film, który przypomina trochę polskie Apocalypto ma już pierwszy zwiastun, który właśnie ujrzał światło dzienne.

Dziki – pierwszy zwiastun filmu Macieja Kawulskiego

Produkcja zapowiada się jako oryginalne i odważne przedsięwzięcie – mroczne, brutalne i osadzone w realiach XVII-wiecznych Karpat. W roli głównej wystąpi Tomasz Włosok, który wciela się w półdzikiego, nieme­go wojownika wychowanego przez naturę. Do obsady dołączyli także: Leszek Lichota, Agata Buzek, Zofia Jastrzębska oraz debiutująca na dużym ekranie Angelika Włoch.