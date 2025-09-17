Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca Akademii Pana Kleksa szykuje… polskie Apocalypto? Zobacz zwiastun filmu Dziki

Jakub Piwoński
2025/09/17 08:30
Co jak co, ale film wygląda przynajmniej oryginalnie.

Już na początku przyszłego roku widzowie będą mogli zobaczyć film Dziki, najnowsze dzieło Macieja Kawulskiego, reżysera Jak zostałem gangsterem czy Akademii Pana Kleksa. Film, który przypomina trochę polskie Apocalypto ma już pierwszy zwiastun, który właśnie ujrzał światło dzienne.

Dziki
Dziki

Dziki – pierwszy zwiastun filmu Macieja Kawulskiego

Produkcja zapowiada się jako oryginalne i odważne przedsięwzięcie – mroczne, brutalne i osadzone w realiach XVII-wiecznych Karpat. W roli głównej wystąpi Tomasz Włosok, który wciela się w półdzikiego, nieme­go wojownika wychowanego przez naturę. Do obsady dołączyli także: Leszek Lichota, Agata Buzek, Zofia Jastrzębska oraz debiutująca na dużym ekranie Angelika Włoch.

Dystrybutor NEXT FILM opisuje historię w następujących słowach:

Historia Dzikego przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.

GramTV przedstawia:

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Dziki to pierwszy polski film nakręcony przy użyciu legendarnej kamery ARRI ALEXA 65 mm, znanej z takich superprodukcji jak Diuna, Oppenheimer czy Dunkierka. Za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica, a wykorzystana technologia ma zapewnić wyjątkową plastykę i skalę obrazu niespotykaną dotąd w rodzimym kinie. Oficjalna premiera zaplanowana jest na 2 stycznia 2026 roku.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


