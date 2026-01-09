DICE Awards 2026 z listą nominacji. Ghost of Yōtei staje do walki z Clair Obscur: Expedition 33

W ostatnich tygodniach poznaliśmy zwycięzców m.in. The Game Awards 2025 czy Golden Joystick Awards 2025. To jednak nie koniec emocji, ponieważ już niedługo odbędzie się kolejna prestiżowa gala poświęcona najlepszym grom ubiegłego roku, a mianowicie DICE Awards 2026. W sieci pojawiła się już lista gier, które powalczą o wyróżnienie na wspomnianej imprezie.
O tytuł najlepszej gry 2025 roku powalczy natomiast 5 produkcji – ARC Raiders, Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch oraz Ghost of Yōtei. Pełną listę nominowanych w poszczególnych kategoriach znajdziecie poniżej. Zwycięzców DICE Awards 2026 poznamy 12 lutego 2026 roku, a więc za nieco ponad miesiąc.
DICE Awards 2026 – lista nominacji
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie animacji:
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yōtei
Monster Hunter Wilds
South of Midnight
The Midnight Walk
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie reżyserii artystycznej:
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: On the Beach
Dispatch
Ghost of Yōtei
The Midnight Walk
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie postaci:
Clair Obscur: Expedition 33 – Esquie
Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle
Dispatch – Courtney / Invisigal
Dispatch – Robert Robertson III / Mecha Man
Ghost of Yōtei – Atsu
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie kompozycji muzyki oryginalnej:
Clair Obscur: Expedition 33
Ghost of Yōtei
Herdling
Mario Kart World
Sword of the Sea
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania dźwięku:
ARC Raiders
Death Stranding 2: On the Beach
Ghost of Yōtei
Lumines Arise
Split Fiction
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie fabuły:
Clair Obscur: Expedition 33
Consume Me
despelote
South of Midnight
The Drifter
Wybitne osiągnięcie techniczne:
ARC Raiders
Assassin’s Creed Shadows
Death Stranding 2: On the Beach
Donkey Kong Bananza
DOOM: The Dark Ages
Najlepsza gra akcji:
Absolum
ARC Raiders
DOOM: The Dark Ages
Hades II
Ninja Gaiden 4
Najlepsza gra przygodowa:
Blue Prince
Dispatch
Donkey Kong Bananza
Ghost of Yōtei
Hollow Knight: Silksong
Najlepsza gra rodzinna:
LEGO Party!
LEGO Voyagers
Lumines Arise
Marvel Cosmic Invasion
Popucom
Najlepsza bijatyka:
2XKO
Capcom Fighting Collection 2
Fatal Fury: City of the Wolves
Mortal Kombat: Legacy Kollection
WWE 2K25
Najlepsza gra wyścigowa:
EA Sports F1 25
Kirby Air Riders
Mario Kart World
Wheel World
Najlepsza gra RPG:
Clair Obscur: Expedition 33
Citizen Sleeper 2: Starward Vector
Kingdom Come: Deliverance II
Monster Hunter Wilds
The Outer Worlds 2
Najlepsza gra sportowa:
EA Sports FC 26
PGA Tour 2K25
MLB The Show 25
NBA 2K26
Rematch
Najlepsza gra strategiczna/symulacyjna:
The Alters
Drop Duchy
Europa Universalis V
The King is Watching
StarVaders
Osiągnięcie techniczne w dziedzinie rzeczywistości immersyjnej:
Ghost Town
Hotel Infinity
Marvel’s Deadpool VR
Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset
Unloop
Najlepsza gra immersyjna (VR/AR):
Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
Ghost Town
Marvel’s Deadpool VR
The Midnight Walk
Thief VR: Legacy of Shadow
Wybitne osiągnięcie dla gry niezależnej:
Baby Steps
Blue Prince
Consume Me
despelote
Dispatch
Najlepsza gra mobilna:
Persona 5: The Phantom X
Umamusume: Pretty Derby
What The Clash?
Where Winds Meet
Najlepsza gra sieciowa:
ARC Raiders
Battlefield 6
Mario Kart World
Marvel Rivals
Split Fiction
Wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania gier:
