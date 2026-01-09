Zaloguj się lub Zarejestruj

DICE Awards 2026 z listą nominacji. Ghost of Yōtei staje do walki z Clair Obscur: Expedition 33

Mikołaj Ciesielski
2026/01/09 19:15
0

Zwycięzców poznamy już w przyszłym miesiącu.

W ostatnich tygodniach poznaliśmy zwycięzców m.in. The Game Awards 2025 czy Golden Joystick Awards 2025. To jednak nie koniec emocji, ponieważ już niedługo odbędzie się kolejna prestiżowa gala poświęcona najlepszym grom ubiegłego roku, a mianowicie DICE Awards 2026. W sieci pojawiła się już lista gier, które powalczą o wyróżnienie na wspomnianej imprezie.

DICE Awards 2026
DICE Awards 2026

Na zdominowanie DICE Awards 2026 największe szanse mają Clair Obscur: Expedition 33 i Ghost of Yōtei, które otrzymały aż 8 nominacji. Kilka statuetek zdobyć mogą również m.in. ARC Raiders, Blue Prince, Dispatch, Death Stranding 2: On the Beach czy Kingdom Come: Deliverance 2. Co ciekawe, Hollow Knight: Silksong powalczy o zwycięstwo tylko w jednej kategorii.

O tytuł najlepszej gry 2025 roku powalczy natomiast 5 produkcji – ARC Raiders, Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch oraz Ghost of Yōtei. Pełną listę nominowanych w poszczególnych kategoriach znajdziecie poniżej. Zwycięzców DICE Awards 2026 poznamy 12 lutego 2026 roku, a więc za nieco ponad miesiąc.

DICE Awards 2026 – lista nominacji

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie animacji:

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Monster Hunter Wilds
  • South of Midnight
  • The Midnight Walk

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie reżyserii artystycznej:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Dispatch
  • Ghost of Yōtei
  • The Midnight Walk

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie postaci:

  • Clair Obscur: Expedition 33 – Esquie
  • Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle
  • Dispatch – Courtney / Invisigal
  • Dispatch – Robert Robertson III / Mecha Man
  • Ghost of Yōtei – Atsu

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie kompozycji muzyki oryginalnej:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yōtei
  • Herdling
  • Mario Kart World
  • Sword of the Sea

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania dźwięku:

  • ARC Raiders
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Lumines Arise
  • Split Fiction

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie fabuły:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Consume Me
  • despelote
  • South of Midnight
  • The Drifter

Wybitne osiągnięcie techniczne:

  • ARC Raiders
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • DOOM: The Dark Ages

Najlepsza gra akcji:

  • Absolum
  • ARC Raiders
  • DOOM: The Dark Ages
  • Hades II
  • Ninja Gaiden 4

Najlepsza gra przygodowa:

  • Blue Prince
  • Dispatch
  • Donkey Kong Bananza
  • Ghost of Yōtei
  • Hollow Knight: Silksong

Najlepsza gra rodzinna:

  • LEGO Party!
  • LEGO Voyagers
  • Lumines Arise
  • Marvel Cosmic Invasion
  • Popucom

Najlepsza bijatyka:

  • 2XKO
  • Capcom Fighting Collection 2
  • Fatal Fury: City of the Wolves
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • WWE 2K25

Najlepsza gra wyścigowa:

  • EA Sports F1 25
  • Kirby Air Riders
  • Mario Kart World
  • Wheel World

Najlepsza gra RPG:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Monster Hunter Wilds
  • The Outer Worlds 2

Najlepsza gra sportowa:

  • EA Sports FC 26
  • PGA Tour 2K25
  • MLB The Show 25
  • NBA 2K26
  • Rematch

Najlepsza gra strategiczna/symulacyjna:

  • The Alters
  • Drop Duchy
  • Europa Universalis V
  • The King is Watching
  • StarVaders

Osiągnięcie techniczne w dziedzinie rzeczywistości immersyjnej:

  • Ghost Town
  • Hotel Infinity
  • Marvel’s Deadpool VR
  • Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset
  • Unloop

Najlepsza gra immersyjna (VR/AR):

  • Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
  • Ghost Town
  • Marvel’s Deadpool VR
  • The Midnight Walk
  • Thief VR: Legacy of Shadow

Wybitne osiągnięcie dla gry niezależnej:

  • Baby Steps
  • Blue Prince
  • Consume Me
  • despelote
  • Dispatch

Najlepsza gra mobilna:

  • Persona 5: The Phantom X
  • Umamusume: Pretty Derby
  • What The Clash?
  • Where Winds Meet

Najlepsza gra sieciowa:

  • ARC Raiders
  • Battlefield 6
  • Mario Kart World
  • Marvel Rivals
  • Split Fiction

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania gier:

  • ARC Raiders
  • Blue Prince
  • Hades II
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Öoo

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie reżyserii gier:

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Kingdom Come: Deliverance II

Najlepsza gra roku (Game of the Year):

  • ARC Raiders
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch
  • Ghost of Yōtei
Źródło:https://www.ign.com/articles/clair-obscur-expedition-33-and-ghost-of-yotei-rule-the-annual-dice-award-nominations

Mikołaj Ciesielski

