DICE Awards 2026 z listą nominacji. Ghost of Yōtei staje do walki z Clair Obscur: Expedition 33

W ostatnich tygodniach poznaliśmy zwycięzców m.in. The Game Awards 2025 czy Golden Joystick Awards 2025. To jednak nie koniec emocji, ponieważ już niedługo odbędzie się kolejna prestiżowa gala poświęcona najlepszym grom ubiegłego roku, a mianowicie DICE Awards 2026. W sieci pojawiła się już lista gier, które powalczą o wyróżnienie na wspomnianej imprezie.

Na zdominowanie DICE Awards 2026 największe szanse mają Clair Obscur: Expedition 33 i Ghost of Yōtei, które otrzymały aż 8 nominacji. Kilka statuetek zdobyć mogą również m.in. ARC Raiders, Blue Prince, Dispatch, Death Stranding 2: On the Beach czy Kingdom Come: Deliverance 2. Co ciekawe, Hollow Knight: Silksong powalczy o zwycięstwo tylko w jednej kategorii.

O tytuł najlepszej gry 2025 roku powalczy natomiast 5 produkcji – ARC Raiders, Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch oraz Ghost of Yōtei. Pełną listę nominowanych w poszczególnych kategoriach znajdziecie poniżej. Zwycięzców DICE Awards 2026 poznamy 12 lutego 2026 roku, a więc za nieco ponad miesiąc.

DICE Awards 2026 – lista nominacji

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie animacji:

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Monster Hunter Wilds

South of Midnight

The Midnight Walk

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie reżyserii artystycznej:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Dispatch

Ghost of Yōtei

The Midnight Walk

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie postaci:

Clair Obscur: Expedition 33 – Esquie

Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle

Dispatch – Courtney / Invisigal

Dispatch – Robert Robertson III / Mecha Man

Ghost of Yōtei – Atsu

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie kompozycji muzyki oryginalnej:

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yōtei

Herdling

Mario Kart World

Sword of the Sea

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania dźwięku:

ARC Raiders

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Lumines Arise

Split Fiction

Wybitne osiągnięcie w dziedzinie fabuły:

Clair Obscur: Expedition 33

Consume Me

despelote

South of Midnight

The Drifter

Wybitne osiągnięcie techniczne:

ARC Raiders

Assassin’s Creed Shadows

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

DOOM: The Dark Ages

Najlepsza gra akcji:

Absolum

ARC Raiders

DOOM: The Dark Ages

Hades II

Ninja Gaiden 4

Najlepsza gra przygodowa:

Blue Prince

Dispatch

Donkey Kong Bananza

Ghost of Yōtei

Hollow Knight: Silksong

Najlepsza gra rodzinna: